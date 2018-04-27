В новом интервью 36-летняя Эми Шумер поведала о том, что бывший парень жестоко обошелся с ней. Актриса призналась, что много лет назад экс-возлюбленный против ее воли занялся с ней сексом, пока она спала.

1 2 3 ... 14 В новом интервью Эми Шумер призналась, что в юности ее изнасиловали

В феврале этого года Эми Шумер вышла замуж за своего возлюбленного, повара и автора кулинарных книг Криса Фишера. До встречи с супругом комедийной актрисе неоднократно приходилось обжигаться. В новом интервью для шоу Опры Уинфри SuperSoul Conversations она рассказала, что в юности была изнасилована.



По словам Эми, один из ее бывших парней нанес ей серьезную психологическую травму — он занялся с ней сексом, пока она спала. «Я лишилась девственности во сне: меня просто-напросто изнасиловали. Я ни на что не соглашалась. Он был моим бойфрендом, я любила его, но это все равно ненормально», — поделилась Шумер с Уинфри.

Актрисе тогда было 17 лет, и она понятия не имела, что нужно предпринять в подобной ситуации.

Эми Шумер также объяснила, почему нередко затрагивает столь болезненную тему в своих стендапах. «Когда мы говорим о насильниках, мы представляем себе злодеев, которые выскакивают из кустов. В юности нас никто не предупреждает о том, что на такую подлость способен и близкий человек — будь то муж или друг. Если такое происходит, мы не знаем, как реагировать и думаем: “Ну ладно, он неправильно поступил, но я не хочу, чтобы он за это гнил в тюрьме”», — рассказала Эми.



Шумер вспомнила и о другом бойфренде, который издевался над ней. Он часто был резок с ней: толкал, мог со всей силы схватить за руку или начать в буквальном смысле трясти. Эми долго терпела физическую боль и старалась быть «удобной» для избранника. Момент отрезвления настал, когда ей пришлось прятаться от абьюзера в саду. Актриса долгое время винила себя в произошедшем и думала, что ее никто не сможет полюбить.

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