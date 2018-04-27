На днях в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма произошло радостное событие — они стали многодетными родителями. У пары родился мальчик, имя которого несколько дней предпочитали не разглашать. Наконец 27 апреля в Твиттере Кенсингтонского дворца появилось сообщение о том, что младшего Виндзора назвали Луи Артуром Чарльзом. Малыша уже навестили почти все родственники, кроме принца Чарльза и Елизаветы II.
Оказывается, принц сейчас находится в рабочей поездке по Шотландии. Правда, это не самая главная причина, по которой Чарльз еще не видел внука. Как сообщают журналисты британского портала Daily Mail, с недавних пор отношения сына королевы и ее внука стали напряженными. Все дело в том, что по какой-то причине Кейт Миддлтон не хочет, чтобы Чарльз и Камилла часто навещали ее детей. Герцогиня Кембриджская предпочитает, чтобы с Джорджем и Шарлоттой ей помогали ее родители.
Елизавета II же, как сообщается, не может навестить правнука из-за того, что неотлучно следит за больным супругом Филиппом. По утверждениям журналистов, маленького Луи покажут королеве на выходных.
Почему принц Чарльз еще не видел внука: болезненная подноготная семейного конфликта
На днях в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма произошло радостное событие — они стали многодетными родителями. У пары родился мальчик, имя которого несколько дней предпочитали не разглашать. Наконец 27 апреля в Твиттере Кенсингтонского дворца появилось сообщение о том, что младшего Виндзора назвали Луи Артуром Чарльзом. Малыша уже навестили почти все родственники, кроме принца Чарльза и Елизаветы II.
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скандалы там похоже . врут и чарльз и королева
Понятно почему не хочет. Камилла эта. Хитрозадая приспособленка-любовница. Хоть и законной женой стала,все равно для всех останется крыской, которая семью рушила.Ни чести, ни достоинства.