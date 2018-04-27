27.04.2018
23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. Тем не менее принц Чарльз по-прежнему не навестил маленького Луи.
  • Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принц Луи Артур Чарльз
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    На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон стали многодетными родителями 

На днях в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма произошло радостное событие — они стали многодетными родителями. У пары родился мальчик, имя которого несколько дней предпочитали не разглашать. Наконец 27 апреля в Твиттере Кенсингтонского дворца появилось сообщение о том, что младшего Виндзора назвали Луи Артуром Чарльзом. Малыша уже навестили почти все родственники, кроме принца Чарльза и Елизаветы II.

Оказывается, принц сейчас находится в рабочей поездке по Шотландии. Правда, это не самая главная причина, по которой Чарльз еще не видел внука. Как сообщают журналисты британского портала Daily Mail, с недавних пор отношения сына королевы и ее внука стали напряженными. Все дело в том, что по какой-то причине Кейт Миддлтон не хочет, чтобы Чарльз и Камилла часто навещали ее детей. Герцогиня Кембриджская предпочитает, чтобы с Джорджем и Шарлоттой ей помогали ее родители.

Елизавета II же, как сообщается, не может навестить правнука из-за того, что неотлучно следит за больным супругом Филиппом. По утверждениям журналистов, маленького Луи покажут королеве на выходных.  

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