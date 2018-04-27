На днях в интервью журналисту своего любимого телешоу Fox and Friends Дональд Трамп поведал, что ничего не подарил своей жене на ее День рождения. «Возможно, конечно, что у меня будут из-за этого проблемы. Я, правда, слишком занят для всего этого, мне некогда искать презенты», — смеясь, рассказал глава Америки.
Дональд признался, что подарил Мелании, которой 26 апреля исполнилось 48 лет, открытку и красивый букет цветов. При этом Трамп похвалил супругу за прекрасно организованный ужин в честь визита Эммануэля и Брижит Макрон.
Интернет-пользователи справедливо отметили, что у Дональда почему-то хватает времени на то, чтобы ежедневно проводить время в соцсетях, однако уделить пару часов жене он не захотел. Как отреагировала сама Мелания на отсутствие подарка, неизвестно, однако держим пари, что это явно не улучшит и без того напряженные отношения супругов.
«Я слишком занят для всего этого»: Дональд Трамп наплевал на День рождения Мелании
На днях в интервью журналисту своего любимого телешоу Fox and Friends Дональд Трамп поведал, что ничего не подарил своей жене на ее День рождения. «Возможно, конечно, что у меня будут из-за этого проблемы. Я, правда, слишком занят для всего этого, мне некогда искать презенты», — смеясь, рассказал глава Америки.
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