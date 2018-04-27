Об Аните Кобзон, дочери сына Иосифа Кобзона от первого брака, общественность впервые узнала в 2011 году, когда 10-летняя внучка великого артиста выступила на фестивале «Песенка года».
На днях журналисты увидели, какой выросла светловолосая девочка, семь лет назад робко сжимавшая в руках микрофон. 26 апреля Анита Кобзон вышла в свет вместе со своей бабушкой Нелли — вместе они посетили закрытие ММКФ.
Для серьезного мероприятия Кобзон выбрала длинное черное платье с кружевными вставками вдоль подола. Завершили образ девушки остроносые лодочки на толстом каблуке, серая шуба, макияж с акцентом на губы и объемная укладка.
Внучка знаменитого артиста выросла настоящей красавицей и имеет все шансы занять свое место в светской тусовке. Тем более московской публике она уже знакома: в феврале этого года Анита вместе с двоюродной сестрой Мишель выступала на юбилее деда. Кто знает, может быть, именно она станет одной из дебютанток бала Tatler?
Внучка Иосифа Кобзона готова покорить столичное светское общество
Об Аните Кобзон, дочери сына Иосифа Кобзона от первого брака, общественность впервые узнала в 2011 году, когда 10-летняя внучка великого артиста выступила на фестивале «Песенка года».
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