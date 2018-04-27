27.04.2018
Иосиф и Нелли Кобзон с удовольствием рассказывают прессе о достижениях своих внуков, но в свет выводят их не часто. На днях на столичном мероприятии появилась 16-летняя Анита Кобзон.
  • Нелли Кобзон
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    Нелли Кобзон вышла в свет вместе со своей внучкой Анитой

Об Аните Кобзон, дочери сына Иосифа Кобзона от первого брака, общественность впервые узнала в 2011 году, когда 10-летняя внучка великого артиста выступила на фестивале «Песенка года».

На днях журналисты увидели, какой выросла светловолосая девочка, семь лет назад робко сжимавшая в руках микрофон. 26 апреля Анита Кобзон вышла в свет вместе со своей бабушкой Нелли — вместе они посетили закрытие ММКФ.

Для серьезного мероприятия Кобзон выбрала длинное черное платье с кружевными вставками вдоль подола. Завершили образ девушки остроносые лодочки на толстом каблуке, серая шуба, макияж с акцентом на губы и объемная укладка.

Внучка знаменитого артиста выросла настоящей красавицей и имеет все шансы занять свое место в светской тусовке. Тем более московской публике она уже знакома: в феврале этого года Анита вместе с двоюродной сестрой Мишель выступала на юбилее деда. Кто знает, может быть, именно она станет одной из дебютанток бала Tatler?  

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