Елена Темникова представила первый клип на трек со своего нового альбома TEMNIKOVA III. В клипе на песню «Не сдерживай меня» певица обижена на своего бойфренда, опаздывающего на свидание. Посмотреть эксклюзивные кадры со съемок и отрывок нового видео можно уже сейчас на Woman.ru!





1 2 3 4 5 6 7 По сюжету клипа героиня Елены Темниковой обижена на бойфренда, который опаздывает на свидание

В видео Темникова предстала в чувственном и женственном образе: «Мои поклонники знают, что моя любимая одежда – худи, oversize футболки и кроссовки – это соответствует моей музыке и моему внутреннему комфорту. Но клипу «Не сдерживай меня» мне захотелось добавить нежности».



Продюсером ролика выступил Евгений Соболев, режиссер предыдущего клипа Елены на песню «Фиолетовый». Помимо этого он снимал клипы для группы «Грибы», Monatik, Луны, Quest Pistols Show, Нервы, L’One и других.



Первыми видео смогут увидеть пользователи Apple Music. Для этого нужно «зашазамить» любую песню певицы, после чего откроется специальный раздел в Shazam.



А посмотреть тизер клипа вы можете уже сейчас на Woman.ru!







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