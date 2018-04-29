С развитием соцсетей знаменитости стали охотно делиться с нами подробностями своей личной жизни, однако большинство из них пока не готово показывать своих еще совсем маленьких детей. Тем не менее и среди суеверных селебов находятся смельчаки, свободные от предубеждений. О них наша сегодняшняя подборка.

1 2 3 ... 25 Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля в 11 утра по лондонскому времени. А через семь часов, на пороге родильного дома, маленького принца уже видел весь мир

На интернет-форумах можно найти массу обсуждений, стоит ли показывать своего ребенка в первые недели после рождения. Тон в этом вопросе, как водится, задают знаменитости: молодые матери, публикуя фото своего чада в соцсетях, накладывают на его лицо всевозможные стикеры или же отворачивают малыша от камеры. «Как будто стикер может защитить ребенка от сглаза!» — скажут многие из вас и будут по-своему правы.



Но, кажется, лед тронулся. Звезды (в особенности — западные) больше не скрывают своих детей от общественности.

Например, Кейт Миддлтон поделилась своим счастьем со всем миром сразу после появления этого самого счастья на свет.

Конечно, герцогиню обязывает протокол, но вы только посмотрите на эти фотографии — новоиспеченные родители и сами рады показать всему миру своего малыша!



Именно о таких открытых, уверенных и свободных от предрассудков знаменитостях и пойдет речь в нашем материале. Конечно, российские звезды пока не столь охотно делятся фотографиями новорожденных детей, поэтому их в нашей подборке — меньшинство. Но кто знает, может, в будущем ситуация изменится.

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