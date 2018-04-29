На интернет-форумах можно найти массу обсуждений, стоит ли показывать своего ребенка в первые недели после рождения. Тон в этом вопросе, как водится, задают знаменитости: молодые матери, публикуя фото своего чада в соцсетях, накладывают на его лицо всевозможные стикеры или же отворачивают малыша от камеры. «Как будто стикер может защитить ребенка от сглаза!» — скажут многие из вас и будут по-своему правы.
Но, кажется, лед тронулся. Звезды (в особенности — западные) больше не скрывают своих детей от общественности.
Конечно, герцогиню обязывает протокол, но вы только посмотрите на эти фотографии — новоиспеченные родители и сами рады показать всему миру своего малыша!
Именно о таких открытых, уверенных и свободных от предрассудков знаменитостях и пойдет речь в нашем материале. Конечно, российские звезды пока не столь охотно делятся фотографиями новорожденных детей, поэтому их в нашей подборке — меньшинство. Но кто знает, может, в будущем ситуация изменится.
Все, конечно, мило и прекрасно, но зачем выставлять фото с родильного кресла! Там пеленка еще под девушкой и сама полу-голая. Что за бред, ну зачем?? Мозга совсем-совсем нет у некоторых людей