Весной этого года Филипп Киркоров представил песню «Цвет настроения синий», которая моментально стала хитом. Слова композиции запали в душу не только поклонникам артиста, но и его многочисленным звездным друзьям. Так, Лолита Милявская зажигательно танцевала под песню в столичном аэропорту, а Евгений Плющенко в одних пляжных шортах выделывал па на Мальдивах.
Не остался в стороне и Иван Ургант. Телеведущий так вдохновился новой композицией короля российской поп-сцены, что решил снять целый клип, пригласив к участию знаменитых друзей Киркорова.
Сам Филипп Бедросович перевоплотился в 16-летнего предводителя уличной банды, внешне напоминающего рэпера Face, Ольге Бузовой (куда уж без нее!) досталась роль старшей кассирши в супермаркете, Тимати предстал в образе отца семейства.
В съемках клипа также приняли участие Яна Рудковская вместе с младшим сыном Сашей и рэпер Гнойный.
В своем Инстаграме Филипп Киркоров в деталях рассказал, как проходили съемки этого, не побоимся громких слов, шедевра, и на какие ухищрения ему пришлось пойти, чтобы не рассекретить проект раньше времени. Полное видео можно посмотреть на странице певца, а мы представляем лучшие кадры.
Ну Лепса мы только таким и видели и перевоплощаться не надо.
меня клип повеселил)
Ну Лепса мы только таким и видели и перевоплощаться не надо.
тоже самое на ум пришло:)))
16 лет ??? Он реально думает раз оделся ка кСветлаков в нашей Раше то выглядит как подросток___Вот пиар Бузовой дает результаты-деньги! не зря плачет она
Эх, лук-лучок, золотая луковица_я даже не знала , ен то что не помню
Ф.и.г.н.я полная конечно, но как же Бузова органично вписалась в этот образ! Я всегда думала. кого она мне напоминает... Кассиршу в Ашане)))))))
Не ну а чо , молодежненько так получилось.☺ Все думала какой клип под эту песню будет, а оно вон оно чо.☺☻☺
Пожилые клоуны перевоплотились в подростков. Забавно.
Забавный клип, и песня неплохая. Филиппу идёт не относиться к себе чересчур серьёзно.
Только не понравилось, как он матерится в разговоре с Ургантом - не обаятельно получилось, наигранно.