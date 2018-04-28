Кто не помнит хит трехлетней давности «Эх, лук-лучок, золотая луковица», исполненный представителями отечественной эстрады? Забавную песню, автором которой стал механизатор из поселка Лух, российские артисты спели по просьбе Ивана Урганта. Затмить это фееричное выступление смог разве что новый проект шоумена с участием звезд первой величины.



1 2 3 ... 16 Филипп Киркоров снялся в пародийном клипе на собственную песню

Весной этого года Филипп Киркоров представил песню «Цвет настроения синий», которая моментально стала хитом. Слова композиции запали в душу не только поклонникам артиста, но и его многочисленным звездным друзьям. Так, Лолита Милявская зажигательно танцевала под песню в столичном аэропорту, а Евгений Плющенко в одних пляжных шортах выделывал па на Мальдивах.



Не остался в стороне и Иван Ургант. Телеведущий так вдохновился новой композицией короля российской поп-сцены, что решил снять целый клип, пригласив к участию знаменитых друзей Киркорова.



Сам Филипп Бедросович перевоплотился в 16-летнего предводителя уличной банды, внешне напоминающего рэпера Face, Ольге Бузовой (куда уж без нее!) досталась роль старшей кассирши в супермаркете, Тимати предстал в образе отца семейства.

Глядя на Николая Баскова в роли уличного прохожего нелегкой судьбы, так и хочется крикнуть: «Верим!». Героя Григория Лепса после недельного запоя и вовсе не узнать.

В съемках клипа также приняли участие Яна Рудковская вместе с младшим сыном Сашей и рэпер Гнойный.



В своем Инстаграме Филипп Киркоров в деталях рассказал, как проходили съемки этого, не побоимся громких слов, шедевра, и на какие ухищрения ему пришлось пойти, чтобы не рассекретить проект раньше времени. Полное видео можно посмотреть на странице певца, а мы представляем лучшие кадры.

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