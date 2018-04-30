Уже не одно поколение выросло на фильмах с киногигантами вроде Арнольда Шварценеггера, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне. У многих современных актеров, которые наверняка подражали «голливудским тяжеловесам» в детстве, чаще появляются шансы переиграть культовые роли своих кумиров. Woman.ru выясняет, кому удалось превзойти оригинал, а кто остался не самой качественной копией.

1 2 3 ... 47 «Римские каникулы» и «Все могут короли»

За роль юной принцессы Анны в фильме «Римские каникулы» 1953 года Одри получила «Оскар», и это была полностью заслуженная награда. Романтическую картину о любви монаршей особы и журналиста окрестили жемчужиной мирового кинематографа, а обворожительная Хепберн при жизни стала актрисой-легендой. Наверняка о роли, которую играла Одри, мечтали сотни, а сыграла ее снова…

В последнее время ремейки старых и всеми любимых фильмов выходят на экраны с такой частотой, что даже начинают раздражать зрителей. Издевательство над современными адаптациями киношедевров уже давно стало излюбленным спортом критиков, которые всегда знают, как лучше. Однако мы с уверенностью можем заявить, что их цинизм далеко не всегда оправдан. Ведь существуют ремейки, которые в несколько раз превзошли оригинал по всем параметрам, и дело не столько в современных технологиях, сколько в актерской игре.



Мы не представляем, какую смелость нужно иметь, чтобы согласиться исполнить роль, которая уже блестяще удалась другому человеку. Однако кто не рискует, тот не пьет шампанское за крутые кассовые сборы. К тому же порой современным актерам удается не только переиграть некогда любимых исполнителей ролей, но и раскрыть героя с неожиданной стороны, удивив и порадовав зрителя.



Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, кто из звезд кинематографа повторил культовые роли из известных фильмов, и самим оценить, получилось ли у них превзойти оригинал.

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