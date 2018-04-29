Летом этого года Анастасия Тарасова родит ребенка своему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову. Модель, в отличие от многих своих коллег, не скрывает пол будущего малыша — она ждет дочь. Недавно в Сети появилась противоречивая информация о том, что вице-мисс Россия-2014 попала в больницу из-за возникших во время беременности осложнений.
29 апреля Анастасия опубликовала новый пост в Инстаграме и успокоила разволновавшихся подписчиков. По словам девушки, она прекрасно себя чувствует. «Со мной все отлично. Спасибо за беспокойство и поддержку!» — написала супруга спортсмена в соцсети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Костенко также поделилась с фанатами своими ощущениями во время ожидания малышки. «Первые шевеления, гормональные скачки, рост животика, совместные походы в детский мир — все это погружает в это прекрасное время. Начинаешь понимать, что еще немного и жизнь не будет прежней (в хорошем смысле этого слова). Знали бы вы, сколько у беременных загонов... Надеюсь, мои близкие все понимают», — разоткровенничалась девушка.
Анастасия также рассказала о том, что за время беременности набрала шесть килограммов и уже заказала часть мебели для детской комнаты. Фолловеры Тарасовой обрадовались, что она наконец прервала молчание и пожелали ей здоровья и легких родов.
Костенко на фото прекрасна. У неё блестят глаза, она очень счастлива, от того, что внутри растёт желанный ребёнок. Легких ей родов.
Муж тусовку пропустил, можно и выздоравливать. До следующего повода манипулировать пузом
"всё ЭТО погружает в ЭТО прекрасное время" - видна глубина журналистской мысли! Стилистику на престижном факультете не преподают, наверное. Не учат строить грамотные предложения.
Какая же она красавица, вот нафига ей Димас? С такой внешностью могла бы получше найти. Но раз уж семья, счастья им и детей.
Какая же она красавица, вот нафига ей Димас? С такой внешностью могла бы получше найти. Но раз уж семья, счастья им и детей.
тем, кто получше, мало одной внешности. Это у Тарасова в голове вакуум, вот по сеньке и шапка - такая же "умная" миска
не вышло косить под страдалицу - обвини журналистов. И в Лапино не ночевала, чтобы Тараса от премьеры отвлечь, и подружка, всё всем растрепавшая, к тебе туда не приезжала, и вообще все злюки)