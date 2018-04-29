В конце апреля российские СМИ распространили информацию о том, что 24-летняя Анастасия Тарасова легла на сохранение в один из столичных перинатальных центров. Будущая мама наконец вышла на связь с поклонниками и рассказала, что же с ней на самом деле произошло.

1 2 3 ... 8 Анастасия Тарасова рассказала о том, как себя чувствует

Летом этого года Анастасия Тарасова родит ребенка своему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову. Модель, в отличие от многих своих коллег, не скрывает пол будущего малыша — она ждет дочь. Недавно в Сети появилась противоречивая информация о том, что вице-мисс Россия-2014 попала в больницу из-за возникших во время беременности осложнений.



29 апреля Анастасия опубликовала новый пост в Инстаграме и успокоила разволновавшихся подписчиков. По словам девушки, она прекрасно себя чувствует. «Со мной все отлично. Спасибо за беспокойство и поддержку!» — написала супруга спортсмена в соцсети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Модель пожаловалась на то, что журналисты, запустившие «утку» о ее госпитализации, даже не подумали проверить данные.

Костенко также поделилась с фанатами своими ощущениями во время ожидания малышки. «Первые шевеления, гормональные скачки, рост животика, совместные походы в детский мир — все это погружает в это прекрасное время. Начинаешь понимать, что еще немного и жизнь не будет прежней (в хорошем смысле этого слова). Знали бы вы, сколько у беременных загонов... Надеюсь, мои близкие все понимают», — разоткровенничалась девушка.



Анастасия также рассказала о том, что за время беременности набрала шесть килограммов и уже заказала часть мебели для детской комнаты. Фолловеры Тарасовой обрадовались, что она наконец прервала молчание и пожелали ей здоровья и легких родов.

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