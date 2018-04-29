На днях 33-летняя Ольга Серябкина поведала поклонникам о пережитом во время гастролей стрессе. Певица в подробностях описала аварийную ситуацию на борту авиалайнера, возникшую в ходе очередного перелета.

1 2 3 ... 9 Ольга Серябкина рассказала об аварийной ситуации на борту самолета

Ольге Сербякиной, как и многим другим музыкантам, по долгу службы часто приходится летать в другие города. 28 апреля солистка группы Serebro вместе со своими коллегами должна была прибыть в Черногорию, в курортный город Тиват. Однако из-за технических неполадок на борту самолет благополучно приземлился в другом аэропорту.

Многие пассажиры, включая Ольгу Серябкину, сильно испугались. Певица решила в красках описать аварийную ситуацию на своей странице в Инстаграме.

«Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», — высказалась артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).



Ольга призналась, что старалась сохранять спокойствие, но справиться с эмоциями ей было непросто. По словам Серябкиной, даже бортпроводницы, которые с волнением рассказывали, как подготовиться к аварийной посадке, не скрывали своего страха.



Как передает телеканал RT, в авиакомпании подтвердили, что у самолета возникли неполадки. Сообщается, что командир принял решение посадить лайнер на запасном аэродроме, откуда впоследствии пассажиров и экипаж доставили в пункт назначения.

Сейчас читают