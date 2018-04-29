Думаете, что только актеры и музыканты берут себе звучные псевдонимы? Оказывается, это принято не только в шоу-бизе. Многие поклонники программы «Давай поженимся» и не догадываются о том, что Василиса Володина еще в начале своей карьеры решила взять себе вымышленное имя. «Это происходило во времена, когда псевдоним был хорошим тоном в астрологическом мире», — разоткровенничалась 44-летняя знаменитость с изданием «Мир новостей».
Володина также сообщила о том, что ее настоящее имя знают только близкие люди и сотрудники аэропортов. «Считаю реальным псевдоним, а не паспортные данные, которые когда-то не захотела менять. Сначала задавалась вопросом: сменить или нет? Но астрологически, по своему гороскопу, рассмотрела ситуацию и поняла: пока менять не стоит. Потом уже просто не хотела бумажной волокиты со сменой документов», — призналась телеведущая.
Как же на самом деле зовут астролога, можно только догадываться. В Сети можно найти противоречивую информацию. В одних источниках утверждается, что настоящее имя знаменитости — Оксана, во вторых — Светлана, а в третьих — Елена.
В новом интервью Василиса Володина также поведала о своей семье. По словам астролога, муж во всем поддерживает ее и почти ежедневно консультируется. Радуют и дети: несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте Виктория и маленький Вячеслав отлично ладят между собой.
Василиса Володина объяснила, почему скрывает свое настоящее имя
Думаете, что только актеры и музыканты берут себе звучные псевдонимы? Оказывается, это принято не только в шоу-бизе. Многие поклонники программы «Давай поженимся» и не догадываются о том, что Василиса Володина еще в начале своей карьеры решила взять себе вымышленное имя. «Это происходило во времена, когда псевдоним был хорошим тоном в астрологическом мире», — разоткровенничалась 44-летняя знаменитость с изданием «Мир новостей».
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X*ре:н два она вам правду про себя скажет!
ща работники гостиниц отзовутся и раскроют тайну века. когда-то я работала в этой сфере и много сюрпризов повидала.