35-летняя Светлана Лобода через несколько недель станет мамой во второй раз. На днях певица обнародовала пол малыша — правда, вышло это случайно.

1 2 3 ... 10 Светлана Лобода нечаянно рассекретила пол будущего малыша

Светлана Лобода держит подробности свой личной жизни в строжайшей тайне. Лишь в марте этого года артистка призналась, что ждет второго ребенка, продемонстрировав уже внушительный живот. О том, когда именно малыш появится на свет и кто является его отцом, поклонники могут только догадываться.



До недавнего времени неизвестен был и пол будущего ребенка Лободы. Однако на днях тайное все же стало явным — секрет певицы раскрыла ее 7-летняя дочь Евангелина. Певица опубликовала новое видео в инстаграм-историях, в котором девочка исполняла песню мамы «Твои глаза». Правда, Ева решила немного перефразировать слова композиции на свой лад.



Дочь артистки заменила часть текста и пропела: «твоя сестра», «в животике сидит». Как пишет еженедельник «СтарХит», Лобода быстро удалила этот видеоролик. Лишь несколько фанатов успели его увидеть. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы информация разлетелась по Сети.



Напомним, что второго ребенка Светлана Лобода решила рождать в США. Недавно артистка улетела в Лос-Анджелес, где не только готовится к появлению на свет крохи, но и записывает новый альбом.



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