Гастрольный тур по городам России, запись новых песен, съемки очередных выпусков реалити-шоу «Дом-2» — в графике Ольги Бузовой нет ни одной свободной минуты. Какая уж тут личная жизнь? И все же 32-летняя знаменитость не теряет надежды встретить своего единственного. Или она уже его встретила? 30 апреля в своем Инстаграме Ольга опубликовала фото… в свадебном платье.
«Жизнь такая непредсказуемая... все может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю», — написала под снимком Ольга и добавила традиционный в таких случая хэштег #счастьелюбиттишину.
Подписчики Бузовой тут же начали поздравлять ее с радостным событием, но, думается нам, речь не идет о настоящей свадьбе. Скорее всего, это или кадр из нового клипа, о премьере которого певица сообщит в ближайшее время, или же фото с бэкстейджа съемок реалити-шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого телеведущая надеется найти мужчину своей мечты.
Жизнь непредсказуема: Ольга Бузова показала фото в свадебном платье
Гастрольный тур по городам России, запись новых песен, съемки очередных выпусков реалити-шоу «Дом-2» — в графике Ольги Бузовой нет ни одной свободной минуты. Какая уж тут личная жизнь? И все же 32-летняя знаменитость не теряет надежды встретить своего единственного. Или она уже его встретила? 30 апреля в своем Инстаграме Ольга опубликовала фото… в свадебном платье.
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вроде бы всё у женщины есть, но вызывает чувство отвращения.
Боже мой , очередной развод -лажа.Смотреть противно, как замуж хочет,а не берут.
вроде бы всё у женщины есть, но вызывает чувство отвращения.
Боже мой , очередной развод -лажа.Смотреть противно, как замуж хочет,а не берут.
Очень классный здесь мейк, хорошо вышла.
Лишь бы не ныла...
жениться на Бузовой-это подписать себе приговор!!1
От Бузовой держаться надо подальше. Если, к примеру,чем не угодил,готовься к тому ,что твою жизнь выставят напоказ и будут лить тонны грязи и лжи. В этом суть бабы Бузовой И кому это надо? Плюс страшила.
Отлично выглядит в этом образе, изящно
Мечтать не вредно. бузова, только не рожай. Двух бузовых мы уже не перенесем.