

В начале этого года в Сети появилась информация о том, что у бывшей супруги Армена Джигарханяна имеется обеспеченный ухажер . Так это или нет, журналистам выяснить не удалось, зато они узнали кое-что об источниках дохода скандальной знаменитости.

1 2 3 4 5 6 7 Виталина Цымбалюк-Романовская нашла способ заработать

Героиней очередного выпуска программы «Ты не поверишь!» на НТВ стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Нет, на этот раз речь шла не о ее скандальных отношениях с Арменом Джигарханяном. Журналистам программы удалось узнать, сколько сегодня зарабатывает бывшая супруга известного режиссера.



В распоряжении представителей СМИ оказались данные о гонорарах пианистки за участие в ток-шоу. Их она, как известно, посещает с завидной регулярностью. «Если раньше жена Джигарханяна брала от 700 тысяч до одного миллиона рублей за эфир, то теперь ее гонорар вырос до пяти миллионов», — сообщил репортер программы.



Учитывая, что за последние несколько месяцев Виталина посетила более 20 разных шоу, а ее контракт с Первым каналом на несколько передач продлен до конца лета, можно смело заявить, что амбициозная блондинка, выставив свою личную жизнь на всеобщее обозрение, пополнила свой банковский счет весьма солидной суммой.

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