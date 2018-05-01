Героиней очередного выпуска программы «Ты не поверишь!» на НТВ стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Нет, на этот раз речь шла не о ее скандальных отношениях с Арменом Джигарханяном. Журналистам программы удалось узнать, сколько сегодня зарабатывает бывшая супруга известного режиссера.
В распоряжении представителей СМИ оказались данные о гонорарах пианистки за участие в ток-шоу. Их она, как известно, посещает с завидной регулярностью. «Если раньше жена Джигарханяна брала от 700 тысяч до одного миллиона рублей за эфир, то теперь ее гонорар вырос до пяти миллионов», — сообщил репортер программы.
Учитывая, что за последние несколько месяцев Виталина посетила более 20 разных шоу, а ее контракт с Первым каналом на несколько передач продлен до конца лета, можно смело заявить, что амбициозная блондинка, выставив свою личную жизнь на всеобщее обозрение, пополнила свой банковский счет весьма солидной суммой.
Вы не поверите! Сколько зарабатывает Виталина Цымбалюк-Романовская
Героиней очередного выпуска программы «Ты не поверишь!» на НТВ стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Нет, на этот раз речь шла не о ее скандальных отношениях с Арменом Джигарханяном. Журналистам программы удалось узнать, сколько сегодня зарабатывает бывшая супруга известного режиссера.
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Вот, "удивили"!!!
Вот так, девочки! 5 миллионов рублей за один эфир. Уже посетила 20 телеэфиров, а значит 100 миллионов рублей уже в кармане. И никакого наследства не нужно. И пахать 5/2 тоже не нужно, да и не заработать таких бабок при пахоте. Правильно говорят: большие деньги зарабатываются умом, а не работой наизнос. Вот так зарабатывают умные женщины, учитесь!
Скоро Джигурда подтянется со своими спектаклями. Его на время отстранили, чтобы народ не нервировать. Но сейчас он пишет сценарии для таких, как Малахов. Видно, как у Цымбалюк закончится контракт, опять зрители увидят спектакли с любимыми Джигурдой и Анисиной. А там и другие персонажи за деньгами подтянуться.
Бедный, старый Джига, в гроб тебя ТВ загонит.
Если это правда, то наш мир еще более безумен, чем мне казалось. Какая-то дикая антиутопия в действии.