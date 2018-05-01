На днях на Youtube появилась видеозапись с обращением двух девушек. Одна из них — внебрачная дочь знаменитого актера Джеки Чана. 19-летняя Этта Нг заявила, что уже в течение нескольких месяцев живет со своей подругой под мостом, а все из-за гомофобных взглядов родителей.
30-летняя Энди Отом, с котором наследница голливудского актера встречается больше года, добавила, что они уже были в полиции, центрах поддержки ЛГБТ-сообщества и даже приютах.
По словам девушек, родственники от них отказались из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Этта и Эни попросили помощи у интернет-пользователей, так как на поддержку близких — материальную и моральную — они уже и не рассчитывают.
Дочь Джеки Чана рассказала, что живет на улице
На днях на Youtube появилась видеозапись с обращением двух девушек. Одна из них — внебрачная дочь знаменитого актера Джеки Чана. 19-летняя Этта Нг заявила, что уже в течение нескольких месяцев живет со своей подругой под мостом, а все из-за гомофобных взглядов родителей.
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А почему, интересно кто-то должен им помогать? Взрослые тетки 30 и 19 лет должны сами себя обеспечивать,а не просить помощи у интернет пользователей.
А почему, интересно кто-то должен им помогать? Взрослые тетки 30 и 19 лет должны сами себя обеспечивать,а не просить помощи у интернет пользователей.
А работать они не пробовали?
А на ютуб выйти смогли как то значит были на это деньги,а работу найти,обеспечивать себя? Я б на месте мамы не позволила бы сидеть на шее выгнала бы точно таких