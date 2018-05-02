Майские праздники Эммануил Виторган и его супруга решили провести в Израиле. На землю обетованную молодые родители отправились вместе с 2-месячной дочерью.



1 2 3 4 5 6 7 Эммануил Виторган и Ирина Млодик больше не скрывают лицо дочери

В феврале этого года у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь. Общественность долго обсуждала и осуждала молодых родителей. Поклонники же с нетерпением ждали первых фотографий малышки Этель, но звездная пара не показывала лицо дочки.



1 мая Эммануил и Ирина, отправившиеся с ребенком на отдых в Израиль, решили, что пришло время представить свою наследницу миру. На фото, опубликованном в Сети, можно разглядеть личико заспанной Этель. Но куда больший интерес вызывает другой кадр.

«Счастливые моменты…» — гласила надпись к снимку, на котором запечатлен народный артист России, кормящий свою двухмесячную дочь из бутылочки.

Эммануил Гедеонович признается, что с рождением малышки помолодел лет на двадцать. Надо сказать, выглядит он прекрасно, как и его супруга Ирина.



На последних фото, опубликованных в социальных сетях, супружеская пара буквально светится от счастья и, судя по насыщенному графику и постоянным командировкам, полна сил и энергии. Для всех тех, кто переживает, с кем же остается ребенок на время отъезда родителей, Эммануил Виторган завел специальный хэштег #НеВольнуйтесьЭтельСнами.

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