В феврале этого года у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь. Общественность долго обсуждала и осуждала молодых родителей. Поклонники же с нетерпением ждали первых фотографий малышки Этель, но звездная пара не показывала лицо дочки.
1 мая Эммануил и Ирина, отправившиеся с ребенком на отдых в Израиль, решили, что пришло время представить свою наследницу миру. На фото, опубликованном в Сети, можно разглядеть личико заспанной Этель. Но куда больший интерес вызывает другой кадр.
Эммануил Гедеонович признается, что с рождением малышки помолодел лет на двадцать. Надо сказать, выглядит он прекрасно, как и его супруга Ирина.
На последних фото, опубликованных в социальных сетях, супружеская пара буквально светится от счастья и, судя по насыщенному графику и постоянным командировкам, полна сил и энергии. Для всех тех, кто переживает, с кем же остается ребенок на время отъезда родителей, Эммануил Виторган завел специальный хэштег #НеВольнуйтесьЭтельСнами.
молодые родители!!??
Фуу, какие они неприятные :((
молодые родители!!??
Это Собчак им такую шикарную жизнь обеспечивает?
Это Собчак им такую шикарную жизнь обеспечивает?
Жесть) Старики совсем спятили
Название статьи смешное..намекают что у папы ребенка давно возрастные проблемы с памятью?
Садисты. Маленького ребенка подвергнуть такому длительному перелету. У молодого папы давно старческий маразм, а тетка что, совсем ненавидит эту крошку?
Это Собчак им такую шикарную жизнь обеспечивает?
На шашлыки улетели?