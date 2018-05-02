Новости о том, что 46-летняя Лера Кудряцева ждет ребенка, появляются с завидной регулярностью. Но на этот раз, похоже, телеведущую можно поздравить с радостным событием.





Воспользовавшись длинными выходными, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров решили устроить себе романтическое путешествие и отправились в Рим.



Изучая главные достопримечательности Вечного города, супруги много фотографировались и публиковали эти снимки в своих Инстаграмах. Зайдя в аккаунт Игоря Макарова, мы обратили внимание на один из кадров. На нем российский хоккеист и его знаменитая супруга позируют на одной из городских площадей.



Присмотритесь к Лере. Вы видите то же, что и мы? Яркая футболка подчеркнула уже весьма заметный живот. А многочисленные поздравления в комментариях под фото не оставляют сомнений в том, телеведущая ждет ребенка.



Если новость о беременности Леры Кудрявцевой подтвердится, то это станет самым лучшим подарком на день рождения, который телеведущая отметит 19 мая.

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