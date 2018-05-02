В Инстаграме Алены Шишковой нередко можно увидеть фотографии мамы Тимати, которая могла бы стать, но так и не стала ее свекровью, а вот снимки своей собственной родительницы блондинка публикует крайне редко.



1 2 3 ... 8 «У красивой мамы красивая дочь», — прокомментировали этот снимок подписчики Алены Шишковой

Точеный нос, голубые глаза, в которых, как написал один из поклонников Алены Шишковой, можно утонуть, светлые волосы — так выглядит… нет, не сама Алена, а ее мама Надя.



Фото своей «super mom» 25-летняя блондинка опубликовала в Инстаграме незадолго до отъезда в Дубай, куда отправилась на майские праздники. На снимке две красивые женщины позируют в одном из столичных ресторанов: Алена — в джинсовом мини и черном жакете oversize, ее мама — в укороченных джинсах и бежевом жакете.



Многие интернет-пользователи отметили, как сильно Алена Шишкова похожа на маму, и как хорошо выглядит родительница. Не можем с этим не согласиться!

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