Пару месяцев назад Анна делилась со своими подписчиками тем, как сильно скучает по младшей дочери, которая живет со своим отцом в Америке. Подписчики поддерживали артистку и даже не догадывались, в какой ужасной ситуации она оказалась.
В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Седокова рассказала, что последние восемь месяцев стали для нее сложнейшим периодом в жизни. «Мой день начинается со звонка в Америку. Моника как раз собирается ложиться спать. Из-за разницы во времени у меня есть возможность поговорить с ней в час ночи, либо в пять утра. Трубку ей передает бабушка Максима, я могу звонить только на ее номер. Такое стало возможно совсем недавно».
Из беседы артистки с журналистом издания стало понятно, что Максим Чернявский затеял судебное разбирательство и намерен лишить звезду родительских прав на их общую дочь Монику.
Последние месяцы Анна, когда оказывается в Америке, общается с дочерью только в присутствии надзирателей и исключительно на английском языке. Все свои гонорары певица сейчас тратит на адвокатов — их услуги обходятся ей очень дорого.
Экс-супруг забрал у Анны Седоковой дочь и намерен лишить певицу родительских прав
Пару месяцев назад Анна делилась со своими подписчиками тем, как сильно скучает по младшей дочери, которая живет со своим отцом в Америке. Подписчики поддерживали артистку и даже не догадывались, в какой ужасной ситуации она оказалась.
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жестоко((
а Гектор то Седаков?
Ну наверное ему так дешевле, чем платить ей алименты
Анна не тех людей выбирает в жизни
Из-за алиментов затеял всю эту свару, редких мерзавцев Аня себе выбирает в мужья
Понятно. Три ребенка от разных отцов заведет не самая высокоморальная дама... Он на это и ставит.
Понятно. Три ребенка от разных отцов заведет не самая высокоморальная дама... Он на это и ставит.
Мой пост удалят сейчас, но я читала что Анна Гектора зачала с помощью шприца. Комаров пригласил ее за деньги провести с ним время (снял как обычную проститутку), а она после минета сперму в шприц. Кроме того, она также за деньги обслуживала и отца Комарова и его друзей. И Комаров потом про это узнал. Вот такая Анна ушлая, профессиональная охотница за алиментами.
Думаю, что и Максим и его бабушка знают что из себя представляет Седокова, поэтому не удивлюсь что не дают ей общаться с Моникой и хотят забрать ее насовсем.
И что? У Чулпан Хаматовой тоже три ребёнка.