На фото в социальных сетях Анна Седокова всегда улыбается и говорит о том, как счастлива, что у нее есть родные и близкие люди, а также любимая работа. Мало кто догадывается, что скрывает за этой улыбкой певица.



1 2 3 ... 10 Анна Седокова рассказала о самом сложном периоде в своей жизни

Пару месяцев назад Анна делилась со своими подписчиками тем, как сильно скучает по младшей дочери, которая живет со своим отцом в Америке. Подписчики поддерживали артистку и даже не догадывались, в какой ужасной ситуации она оказалась.



В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Седокова рассказала, что последние восемь месяцев стали для нее сложнейшим периодом в жизни. «Мой день начинается со звонка в Америку. Моника как раз собирается ложиться спать. Из-за разницы во времени у меня есть возможность поговорить с ней в час ночи, либо в пять утра. Трубку ей передает бабушка Максима, я могу звонить только на ее номер. Такое стало возможно совсем недавно».



Из беседы артистки с журналистом издания стало понятно, что Максим Чернявский затеял судебное разбирательство и намерен лишить звезду родительских прав на их общую дочь Монику.



Последние месяцы Анна, когда оказывается в Америке, общается с дочерью только в присутствии надзирателей и исключительно на английском языке. Все свои гонорары певица сейчас тратит на адвокатов — их услуги обходятся ей очень дорого.

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