02.05.2018
До свадьбы года остается чуть больше двух недель, а жених и невеста — принц Гарри и Меган Маркл — уже начали получать первые презенты к бракосочетанию. 
  • Меган Маркл и принц Гарри
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    Теперь мы знаем, где Гарри и Меган будут жить после свадьбы


19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. В Лондоне уже вовсю идет подготовка к этому пышному торжеству, а жители и гости британской столицы отсчитывают часы до дня Х.

Как известно, будущие супруги попросили своих гостей не думать над подарком для них, а сделать пожертвования в благотворительный фонд.

Однако от презента, о котором британским таблоидам стало известно 2 мая, они точно не смогут отказаться, да и вряд ли захотят. Во-первых, дарителем является сама Елизавета II. А во-вторых, речь идет о поместье. Да еще о каком! 

После свадьбы молодожены получат во владение огромный особняк York Cottage, расположенный неподалеку от Лондона. Некогда здание являлось резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II — короля Георга V и его супруги Мэри.

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