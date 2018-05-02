До свадьбы года остается чуть больше двух недель, а жених и невеста — принц Гарри и Меган Маркл — уже начали получать первые презенты к бракосочетанию.



1 2 3 ... 10 Теперь мы знаем, где Гарри и Меган будут жить после свадьбы



19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. В Лондоне уже вовсю идет подготовка к этому пышному торжеству, а жители и гости британской столицы отсчитывают часы до дня Х.



Как известно, будущие супруги попросили своих гостей не думать над подарком для них, а сделать пожертвования в благотворительный фонд.



Однако от презента, о котором британским таблоидам стало известно 2 мая, они точно не смогут отказаться, да и вряд ли захотят. Во-первых, дарителем является сама Елизавета II. А во-вторых, речь идет о поместье. Да еще о каком!



После свадьбы молодожены получат во владение огромный особняк York Cottage, расположенный неподалеку от Лондона. Некогда здание являлось резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II — короля Георга V и его супруги Мэри.



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