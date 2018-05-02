19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. В Лондоне уже вовсю идет подготовка к этому пышному торжеству, а жители и гости британской столицы отсчитывают часы до дня Х.
Как известно, будущие супруги попросили своих гостей не думать над подарком для них, а сделать пожертвования в благотворительный фонд.
Однако от презента, о котором британским таблоидам стало известно 2 мая, они точно не смогут отказаться, да и вряд ли захотят. Во-первых, дарителем является сама Елизавета II. А во-вторых, речь идет о поместье. Да еще о каком!
После свадьбы молодожены получат во владение огромный особняк York Cottage, расположенный неподалеку от Лондона. Некогда здание являлось резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II — короля Георга V и его супруги Мэри.
Елизавета II преподнесла Гарри и Меган королевский подарок
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