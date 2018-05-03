Кайли Дженнер родила дочь Сторми три месяца назад. Почти сразу после появления малышки на свет молодая мама опубликовала один из своих архивных снимков, написав, что стремится вернуться в «добеременную» форму к лету.
Недавно Кайли вместе с дочерью Сторми и бойфрендом Трэвисом Скоттом отправилась отдыхать на острова Теркс и Кайкос.
Папарацци также не упустили случая сфотографировать молодую маму. Судя по снимкам, Дженнер почти вернулась к своей форме до беременности. Многие интернет-пользователи отметили, что Кайли выглядит потрясающе.
В одном из недавних интервью для газеты Evening Standard знаменитость рассказала, что наслаждается материнством. Новые обязанности ничуть не напрягают Кайли, однако она мечтает, чтобы Сторми как можно скорее смогла сопровождать ее в различных поездках.