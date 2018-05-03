20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой в феврале этого года. На днях папарацци удалось сфотографировать знаменитость в купальнике.

1 2 3 ... 15 Кайли Дженнер поделилась свежими снимками с отдыха

Кайли Дженнер родила дочь Сторми три месяца назад. Почти сразу после появления малышки на свет молодая мама опубликовала один из своих архивных снимков, написав, что стремится вернуться в «добеременную» форму к лету.



Недавно Кайли вместе с дочерью Сторми и бойфрендом Трэвисом Скоттом отправилась отдыхать на острова Теркс и Кайкос.

Инстаграм-звезда поделилась несколькими кадрами с яхты и не стала прятать свою фигуру от глаз поклонников.

Папарацци также не упустили случая сфотографировать молодую маму. Судя по снимкам, Дженнер почти вернулась к своей форме до беременности. Многие интернет-пользователи отметили, что Кайли выглядит потрясающе.



В одном из недавних интервью для газеты Evening Standard знаменитость рассказала, что наслаждается материнством. Новые обязанности ничуть не напрягают Кайли, однако она мечтает, чтобы Сторми как можно скорее смогла сопровождать ее в различных поездках.

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