На днях президент Франции Эммануэль Макрон допустил забавный промах. Политик удивил общественность странным комплиментом супруге премьер-министра Австралии.

Первого мая Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита. В Сиднее состоялась совместная с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом пресс-конференция, на которой политики обсудили сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.



В конце выступления Макрон по-английски поблагодарил Тернбулла за гостеприимство. «Хочу поблагодарить вас за радушный прием, спасибо вам и вашей вкусной жене», — заявил президент Франции. Об этом сообщает американское издание Vanity Fair.



В соцсетях посмеялись над оговоркой президента. Многие СМИ также написали о курьезной ситуации, в которую попал французский лидер. Макрон, по всей видимости, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, переводящееся как «очаровательный, восхитительный». По мнению интернет-пользователей Эммануэль употребил слово delicious, которое переводится как «вкусный» и используется для описания еды.

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