03.05.2018
На днях президент Франции Эммануэль Макрон допустил забавный промах. Политик удивил общественность странным комплиментом супруге премьер-министра Австралии.
  • Эммануэль Макрон
    1 2 3 ...14
    На днях Эммануэль Макрон посетил Австралию

Первого мая Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита. В Сиднее состоялась совместная с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом пресс-конференция, на которой политики обсудили сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.

В конце выступления Макрон по-английски поблагодарил Тернбулла за гостеприимство. «Хочу поблагодарить вас за радушный прием, спасибо вам и вашей вкусной жене», — заявил президент Франции. Об этом сообщает американское издание Vanity Fair.

В соцсетях посмеялись над оговоркой президента. Многие СМИ также написали о курьезной ситуации, в которую попал французский лидер. Макрон, по всей видимости, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, переводящееся как «очаровательный, восхитительный». По мнению интернет-пользователей Эммануэль употребил слово delicious, которое переводится как «вкусный» и используется для описания еды.

Сейчас читают

Игорь Макаров подогрел слухи о беременности Леры Кудрявцевой

Экс-супруг намерен лишить Анну Седокову родительских прав