Несмотря на то, что бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри еще не состоялось, поклонники уже гадают, когда же влюбленные решатся стать родителями.

1 2 3 ... 15 Поклонники принца Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут не только свадьбы пары, но и того момента, когда они объявят о скором пополнении в семействе

Британцы с нетерпением ждут 19 мая, когда состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Многие фанаты надеются, что в скором времени после торжества молодожены объявят о том, что станут родителями. Тем не менее пресс-секретарь Королевского колледжа акушеров и гинекологов Пэт О'Брайен уверена, что Меган и Гарри не будут спешить с рождением ребенка.



Дело в том, что в свадебное путешествие влюбленные отправятся в одну из стран Африки. По некоторым данным, это будет Ботсвана (центральный бриллиант на помолвочном кольце экс-актрисы именно оттуда) или Намибия.

В обоих государствах высокий риск заражения малярией — это увеличивает риск выкидыша.

Плюс ко всему, противомалярийные препараты, которые в обязательном порядке будет принимать жена принца Гарри перед поездкой, также вредны для плода.



«Женщины, путешествующие в страны Африки, должны предохраняться — иначе беременность может закончиться выкидышем. Кроме того, дамы в положении чаще заражаются малярией и тяжело переносят болезнь, потому что их иммунитет ослаблен. Так что лучше не пытаться зачать ребенка в путешествии и три месяца после — пока препарат полностью не выведется из организма», — рассказала Пэт британскому порталу The Sun.



Меган и Гарри не скрывают, что уже задумываются об общих детях. Тем не менее поклонникам, похоже, придется смириться с тем, что двоюродный брат или сестра Джорджа, Шарлотты и Луи появится на свет не раньше, чем через год.

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