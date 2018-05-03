Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина, писательница и владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной» успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка, которая всегда в курсе последних новостей шоу-бизнеса, решила порассуждать о знаменитых бабушках и их внуках.

1 2 3 ... 17 Лена Ленина уверена, что каждая женщина радуется появлению внуков, но в глубине души все-таки переживает из-за старости

Обычная женщина хоть и радуется, когда становится бабушкой, но где-то в глубине своего эго переживает из-за старости и сокрушается об увядании. Если же женщина — звезда, то она просто ненавидит любые признаки старости и изо всех сил вытравливает их ботоксом у косметологов и вырезает скальпелем у пластических хирургов. И если первые морщины удается скрыть, то первых внуков — не всегда. Тем более, известным бабушкам. Однако медаль под названием «внук», как и все на свете, имеет две стороны. С одной стороны, это прекрасное продолжение рода, осмысленность инвестиций и благородное основание для стяжательства и накопительства. С другой стороны, это предательская демонстрация возраста и неизбежность благопристойности в одежде и поведении.

Некоторые звездные бабули остепенились и не только не скрывают своих внуков, но даже гордятся ими.

Тем более что есть и еще один плюс у внуков: они — прекрасное средство передать будущим поколениям весь опыт, на трансфер которого собственным детям не было времени, и обрушить на потомков всю неистовость любви, которая раньше доставалась мужчинам, публике и прочей шелупони.



37-летний внук Эдиты Пьехи, Стас Пьеха, или 26-летний Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, как и многие другие представители того поколения звездных внучат, уже сами стали звездами.

Однако скоро и им на смену придет новая плеяда звездных внуков, которая сегодня пока еще ходит в детский сад, хоть и за руку со своей звездной бабушкой.

А та, потесненная новыми звездами интернета, имеет больше свободного времени, любит их чаще и передает знания интенсивнее. А знания и компетентность звездных бабуль часто расположены в области шоу-бизнеса. Поэтому 6-летняя Клавуся Пугачевой уже с большим успехом танцует в балете, ее дочка возраста внучки, 4-летняя Лиза, победоносно дефилирует на подиумах, а 6-летняя Сашенька Долина смело поет дуэтом со своей бабушкой Ларисой.



Когда-то Карл Густав Юнг, ученик великого Фрейда, доказал, что дети рождаются антиформами вскармливающих их матерей и воплощают собой противоположные им достоинства и недостатки. По этому закону психологии, именно внуки через поколение одной формы и одной антиформы должны быть точными копиями характеров своих звездных бабушек. А, как известно, в шоу-бизнесе характер важнее таланта. Поэтому если правильный характер победителя умножить на вложенные с младенчества нужные знания, то получится бомба. Лизонька Аллы Пугачевой, Сонечка Софии Ротару или Сашенька Ларисы Долиной уже вполне себе бомбочки.

Лена Ленина уверена, что внуки многих женщин российского шоу-бизнеса станут известными людьми

Но есть у звездных бабушек один пунктик — не любят они, когда их так называют. Внуки Екатерины Феоктистовны Шавриной зовут ее просто Катя, как, впрочем, и трое ее взрослых детей. Внучка Люся называет свою бабушку, актрису Людмилу Васильевну Максакову, тоже Люсей. Так же и внучка Софии Михайловны Ротару Соня зовет знаменитую прародительницу Соней. Все внуки Пугачевой зовут ее Аллой или Аллусей, Надежды Бабкиной — Адей, Татьяны Васильевой — Таней, а Елены Малышевой — красивым и редким именем Лена.

А еще некоторые звездные бабушки выглядят так хорошо, что больше похожи на мам.

Например, стройная бабушка-модель Светлана Бондарчук со своими двумя внучками Маргаритой и Верушкой смотрится так органично, будто сама их вчера родила. Как, впрочем, и их дедушка, секс-символ Федор. Да и бабушки Татьяна Овсиенко или Мария Шукшина, гуляя со своими внуками Шуриком или Славиком, не вызвали бы удивления прохожих, если бы расстегнулись и покормили грудью. Хотя, если бы бабушка Наргиз Закирова прогулялась в какой-нибудь подворотне с младенцем, в своих традиционно нетрадиционных татуировках и с лысиной на голове, то могли бы и полицию вызвать.



Однажды на светской тусовке в «Завидово Кантри Клабе» шутник Стас Садальский, хитро поглядывая на меня, хайпанул, сделав «сенсационное признание» одной журналистке: «Ленина — уже бабушка!». Он потом похохотал, а я чуть не рыдала. Хоть мой сыночек еще и не вошел в стадию активных сексуальных отношений с девушками, но все же физиологически способен расстроить в будущем и меня. Какой я стану бабушкой, неясно. Но, как и мои достопочтенные товарки по шоу-бизнесу, тоже не позволю внукам меня так обзывать.

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