05.05.2018
На прошедшей неделе мы узнали, какое впечатление на окружающих производят хиты Стаса Пьехи, как выглядят свежие булочки по версии Алены Водонаевой, и выяснили, откуда у Ксении Бородиной «вторая семья». 
  • Татьяна Котова
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    Уверены, что каждый поклонник Татьяны Котовой хотел бы спросить у знаменитости: «Эту красную юбку для чего ты надела?» 

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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