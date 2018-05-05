На прошедшей неделе мы узнали, какое впечатление на окружающих производят хиты Стаса Пьехи, как выглядят свежие булочки по версии Алены Водонаевой, и выяснили, откуда у Ксении Бородиной «вторая семья».

1 2 3 ... 20 Уверены, что каждый поклонник Татьяны Котовой хотел бы спросить у знаменитости: «Эту красную юбку для чего ты надела?»

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.





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