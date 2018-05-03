Все-таки жизнь знаменитостей непроста. Судите сами: после веселой, шумной ночи обычному человеку неловко смотреть в глаза соседям от силы пару недель. Потом среднестатистический уход в отрыв забывается — особенно если случается не часто, а, что называется, «по праздникам». Подумаешь, дело-то житейское. С кем не бывает?
Однако, если публичную личность поймают в нетрезвом виде, да еще и выложат в Сеть фото, неприятных разбирательств не избежать. Для начала об этом узнает весь мир — и от души посмеется. Хохотать не придется только главному герою и его агентам, которым нужно будет спасать подмоченную алкоголем репутацию клиента.
Требовательные интернет-пользователи не всегда готовы простить кумирам даже слегка растекшийся макияж или спутавшиеся волосы. Что уж говорить про помятый вид после удалой вечеринки! Задумайтесь о том, что известные люди, имеющиеся многое, о чем мы можем только мечтать, напрочь лишены возможности расслабиться без риска получить осуждение целого мира. Хотя, признаемся честно, поддерживать их в этом со словами «Молодцы! Какой пример вы подаете!» мы тоже не станем.
Навеселе: шокирующие, неловкие, скандальные и очень смешные фото нетрезвых звезд
Все-таки жизнь знаменитостей непроста. Судите сами: после веселой, шумной ночи обычному человеку неловко смотреть в глаза соседям от силы пару недель. Потом среднестатистический уход в отрыв забывается — особенно если случается не часто, а, что называется, «по праздникам». Подумаешь, дело-то житейское. С кем не бывает?
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