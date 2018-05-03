Позднее отцовство становится трендом 21 века. Woman.ru вспоминает известных «очень взрослых» пап и пытается разобраться, почему они решились на рождение детей в солидном возрасте, когда принято нянчить внуков и даже правнуков.

Перспектива позднего родительства, похоже, не пугает современных людей пенсионного возраста. Достигнув определенного уровня благосостояния, некоторые мужчины лишь к 60 годам задумываются о продолжении рода. Мотивируется это тем, что ребенок сможет получать достаточно внимания от отца-пенсионера, которому больше не нужно сутки напролет пропадать на работе, чтобы обеспечивать семью.



Недавно российскую общественность взбудоражило известие о том, что Эммануил Виторган стал многодетным папой. Радостное событие произошло буквально через пару месяцев после того, как Народный артист Российской Федерации отметил 78-летие. Впрочем, Эммануил Гедеонович будет не единственным пожилым папой на звездной детской площадке: в середине апреля СМИ узнали о том, что у и 70-летнего Бориса Галкина, и 70-летнего Владимира Стеклова с разницей в полгода родились дочери.

Новость о том, что у Эммануила Виторгана родилась дочь, вызвала широкий общественный резонанс

Чем же руководствуются мужчины, решившие на закате лет нянчить не внуков, а собственных маленьких детей? Чтобы разобраться в столь непростом вопросе, мы обратились к профессиональным психологам и сексологам.



По мнению клинического психолога Никиты Власова, есть два варианта развития событий: одни отцы-пенсионеры таким образом пытаются исправить ошибки в воспитании старшего ребенка (или детей), а другие — стараются победить страх смерти, усиливающийся с возрастом. Эксперт уверен, что мужчины начинают всерьез задумываться о бренности бытия после 60 лет, поскольку к тому моменту им уже наверняка приходилось сталкиваться с потерями, да и собственное здоровье лучше вряд ли станет.



«В ситуации, когда игнорировать проблему смерти невозможно, необходимо найти символическое бессмертие. Одни с головой уходят в религию, другие пишут мемуары, ну а третьи, если позволяют силы, становятся отцами. Поздний ребенок во многом выполняет функцию “прививки” от страха смерти для своего отца», — объяснил нам Власов.



Порой истинная причина кроется в другом: некоторые мужчины-пенсионеры со временем осознают, что неправильно воспитывали старших детей или что-то им недодали.

«Реабилитироваться» им как раз помогают новорожденные малыши.

Тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Виктория Бастрыкина не во всем согласна со своим коллегой. Она уверена, что чаще всего пожилые отцы преследуют лишь одну цель — продолжить семейный род и оставить кого-то после себя. «Если мужчина не решился на ребенка в том возрасте, который обычно ученые называют средним для родительства (приблизительно 30 лет), то в старости он может ощущать свою неполноценность. Все-таки желание иметь потомство больше относится к инстинктивным потребностям человека. На подсознательном уровне, даже если мужчина окружен вниманием друзей и любимой женщины, он может чувствовать себя одиноким и покинутым. Поэтому зачастую желание завести ребенка в возрасте выше среднего связано с чувством неполноценности из-за отхода от традиционного семейного уклада», — поясняет Бастрыкина.

Она уверена, что все зависит от конкретного человека — некоторые просто-напросто хотят дать своим наследникам все самое лучшее. А опыт и достаток, как правило, приходят с возрастом.

«Мужчина, который в юности считал, что не сможет обеспечить ребенку все условия для роста и развития, в зрелом возрасте может решить, что теперь он может все это дать. А значит, время для рождения детей наступает ближе к пенсии», — считает коуч.



В некоторых случаях, продолжает Виктория, подобные подвиги совершаются ради молодых возлюбленных. «Своим желанием иметь детей от этой женщины он стремится доказать себе, избраннице и окружению, что все еще способен и к оплодотворению, а значит, сексуально активен и сохраняет статус “настоящего мужчины”», — рассказывает Бастрыкина. Ее точку зрения разделяет и сексолог, клинический психолог, эксперт сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Наталья Романовская.



«Чаще всего они идут навстречу своей молодой партнерше с высоким уровнем фертильности и доказывают таким образом свою мужскую состоятельность и женщине, и окружающим. Тут речь идет исключительно о сексуальном самоутверждении, мол, “Смотрите, я до сих пор все могу, я состоятелен как мужчина”», — поделилась с нами Романовская.



Разумеется, мы не смогли не спросить у эксперта, какие же отцы получаются из возрастных мужчин.

Романовская объяснила, что зрелые папы воспитывает малышей по так называемому «материнскому» типу.

Они понимают, что на их плечи ложится забота о хрупком существе, поэтому всячески оберегают его и дарят много ласки. «Вместе с тем взрослые отцы стараются передать ему знания и поставить на ноги», — уверена сексолог и психолог.



Какой возраст можно считать идеальным для отцовства? К единому мнению в этом вопросе прийти сложно. Пока одни твердят о том, что всему свое время. Другие считают, что папы-пенсионеры лучше справляются со своими родительскими обязанностями, чем юнцы, которые толком не знают, как обходиться с малышами.

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