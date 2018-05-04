Новый хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» покорил не только преданных фанатов, но и его коллег по шоу-бизнесу, которые с удовольствием выкладывали в Сеть видео с танцами под эту композицию. Иван Ургант также не остался равнодушным к зажигательной песне короля поп-музыки и предложил ему снять на трек клип-пародию.
Авторы ролика пригласили некоторых знаменитостей сыграть нетипичные для них роли. Ольга Бузова перевоплотилась в кассиршу, Григорий Лепс — в бездомного, а сам Филипп Киркоров — в 16-летнего хулигана. Поклонники артиста пришли в восторг от видео и принялись активно обсуждать актерскую игру звезд.
Впрочем, некоторые интернет-пользователи были возмущены тем, что в клипе использовалась нецензурная лексика, а его герои употребляют алкоголь и курят. В Рунете даже появилась петиция с требованием лишить Киркорова звания народного артиста. Недовольные зрители пришли к выводу, что ролик развращает молодежь и негативно влияет на развитие культуры.
Поклонники поддержали Филиппа, отметив, что это юмористическое видео, и посчитали, что недоброжелатели не поняли замысла авторов. К слову, сам певец тоже не переживает из-за нападок в свой адрес. На днях Киркоров сообщил подписчикам в Инстаграме, что его трек возглавляет многие хит-парады. Кроме того, в этом году Филипп номинирован на «Премию МУЗ-ТВ», на Woman.ru можно отдать голос за любимого артиста уже сейчас.
Помню сериал Бандитский Петербург. Там тоже бухали, курили и матерились. Давайте Серебрякова и Певцова званий лишим.