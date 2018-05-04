Западные СМИ нашли 17-летних близняшек, способных затмить 16-летнюю Кайю Гербер. Сестры известного певца только начинают строить карьеру моделей, но ими уже восхищаются тысячи интернет-пользователей.

1 2 3 ... 15 Пользователи Сети обсуждают внешность Кристины и Виктории Иглесиас

Мы часто рассказываем о звездных детях, которые стали не менее популярны, чем их родители. Пока весь мир обсуждал рождение внуков Хулио Иглесиаса, его красавицы-дочери Виктория и Кристина неожиданно завоевали популярность в Сети.



Наследницы певца и его супруги, экс-модели Миранды Рейнсбургер хотят пойти по стопам своей мамы. До недавнего времени сестры Энрике Иглесиаса были сосредоточены на учебе. Однако осенью прошлого года девушки начали делать первые шаги на пути к своей мечте — Кристина и Виктория снялись для обложки издания Hola!.



Многие интернет-пользователи уверены, что у стройных кареглазых блондинок-близняшек есть все шансы покорить фэшн-индустрию. Их знаменитый брат также считает, что Кристина и Виктория могут стать топ-моделями. А вы согласны с Энрике Иглесиасом? Прежде, чем ответить на этот вопрос, посмотрите ролик, который сестры недавно выложили в Сеть!



Публикация от Victoria Iglesias (@victoriaiglesiasr) 1 Май 2018 в 9:25 PDT

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