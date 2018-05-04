Перед майскими праздниками известная актриса Анна Хилькевич презентовала эксклюзивный бьюти-бокс, созданный совместно с Royal Samples. На презентации собрались блогеры, представители известных косметических брендов и СМИ.

В самом начале вечера Анна Хилькевич представила главного виновника торжества — новый лимитированный бьюти-бокс, в который вошли ее главные фавориты и маст-хэвы. В коробочке красоты собрана косметика от Givenchy, Make Up For Ever, Avene, Nioxin, Riche, Batiste, Matis,Tony Moly, Amarylis, Vivienne Sabo, Honey Teddy Hair, Secret Key, Curasano, Seventeen и E.Mi.



Анна поделилась своими секретами красоты и рассказала о том, почему эти средства стали для нее любимыми и незаменимыми.



Во время презентации звездный визажист Полина Мечковская провела для присутствующих мастер-класс по созданию двух образов с использованием средств из коробочек. Счастливчикам достались подарки!



Оформить заказ на лимитированную коробочку от Анны и ее студии «Культура маникюра» с бесплатной доставкой по России можно на сайте.

Сейчас читают