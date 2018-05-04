В самом начале вечера Анна Хилькевич представила главного виновника торжества — новый лимитированный бьюти-бокс, в который вошли ее главные фавориты и маст-хэвы. В коробочке красоты собрана косметика от Givenchy, Make Up For Ever, Avene, Nioxin, Riche, Batiste, Matis,Tony Moly, Amarylis, Vivienne Sabo, Honey Teddy Hair, Secret Key, Curasano, Seventeen и E.Mi.
Анна поделилась своими секретами красоты и рассказала о том, почему эти средства стали для нее любимыми и незаменимыми.
Во время презентации звездный визажист Полина Мечковская провела для присутствующих мастер-класс по созданию двух образов с использованием средств из коробочек. Счастливчикам достались подарки!
Оформить заказ на лимитированную коробочку от Анны и ее студии «Культура маникюра» с бесплатной доставкой по России можно на сайте.
Красота в коробке: Анна Хилькевич запустила свой бьюти-бокс
В самом начале вечера Анна Хилькевич представила главного виновника торжества — новый лимитированный бьюти-бокс, в который вошли ее главные фавориты и маст-хэвы. В коробочке красоты собрана косметика от Givenchy, Make Up For Ever, Avene, Nioxin, Riche, Batiste, Matis,Tony Moly, Amarylis, Vivienne Sabo, Honey Teddy Hair, Secret Key, Curasano, Seventeen и E.Mi.
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