На днях 37-летняя Кристина Агилера впервые за долгие годы представила поклонникам новый клип. Однако разочарованные пользователи Сети раскритиковали артистку за излишнюю откровенность.

1 2 3 ... 15 Кристина Агилера представила новый клип на трек Accelerate

Последние шесть лет Кристина Агилера все свое свободное время посвящала воспитанию сына Макса и дочери Саммер, снималась в сериале и была членом жюри в американской версии шоу «Голос». Все эти годы фанаты с нетерпением ждали, когда певица выпустит новый трек. А пользователи Сети обсуждали лишь изменившуюся внешность звезды.



На днях на официальном Youtube-канале Агилеры появился новый клип на песню Accelerate, который спродюсировал Канье Уэст. В видео Кристина, покрытая какой-то субстанцией, похожей на мед, позирует обнаженной. Фанаты пришли в восторг от чувственного ролика знаменитости.



Впрочем, среди пользователей Сети нашлись и те, кто не оценил результат совместного творчества Агилеры и Уэста. Одни зрители посчитали, что артистка зря последовала популярному среди представителей шоу-бизнеса тренду, ведь клип получился слишком откровенным. Другие посоветовали Кристине не изменять себе и не показывать общественности свое обнаженное тело, весьма далекое от совершенства.

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