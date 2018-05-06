Многие голливудские актеры, прославившиеся благодаря ролям серийных сердцеедов, на самом деле никаких эмоций к противоположному полу не испытывают. В этом материале пойдет речь об экранных мачо, которые убедительно строили любовь со своими партнершами, однако в обычной жизни оказывались гомосексуалистами.

1 2 3 ... 38 Мэтт Бомер, 40 лет

Многие поклонницы Мэтта Бомера до сих пор отказываются верить в то, что он предпочитает мужчин, — настолько правдоподобно актер с точеными скулами изображает натуралов в сериалах и фильмах. Свою тайну Мэтт раскрыл в 2012 году: он совершил каминг-аут, принимая награду на церемонии вручения премии Steve Chase Humanitarian Awards. Стоило только красавцу упомянуть имя любимого человека (а им оказался публицист Саймон Холлс), как тысячи фанаток впали в депрессию. Девушки поплакали немного и вновь потянулись за телевизионными пультами, чтобы посмотреть очередную серию «Белых воротничков»

Авторитетные кинокритики всегда ценили актеров, которые готовы выйти из зоны комфорта ради новой роли. Одних просят резко похудеть или, наоборот, поправиться. Так, недавно Шарлиз Терон признавалась, что чуть не потеряла рассудок, пока набирала лишние килограммы для картины «Талли». Она рассказывала журналистам, как специально просыпалась среди ночи, чтобы съесть очередной бургер и запить его калорийным молочным коктейлем.



А от других и вовсе требуют пойти наперекор собственной натуре и сыграть, скажем, гомосексуалиста или лесбиянку. Арми Хаммеру, который, между прочим, счастливо женат и воспитывает маленьких дочь и сына, пришлось несладко, когда он согласился сняться в фильме «Зови меня своим именем». Все дело в том, что мужчине по сюжету нужно было строить любовь не с очередной красавицей-коллегой, а парнем — молодым актером Тимоти Шаламе. В этом случае игра стоила свеч: обоих селебов номинировали на несколько престижных премий, да и вообще вокруг драмы поднялся тот еще хайп по всему миру.



Мало кто задумывается о том, что актерам с нетрадиционной сексуальной ориентацией также непросто перевоплощаться в натуралов. А меж тем, многие кинозвезды справляются с этой задачей на отлично. Когда видишь на экране харизматичного Нила Патрика Харриса, ни на секунду не задумываешься о том, что женщины его совсем не интересуют.

На протяжении девяти лет Нил убедительно играл ловеласа в сериале «Как я встретил вашу маму», и фанаты даже решили, что он и в жизни такой же любвеобильный.

Однако в реальности актер примерный семьянин: сына Гидеона и дочь Харпер он растит вместе со своим супругом Дэвидом Барткой.



И если сегодня западные знаменитости, которые встречаются с представителями своего пола, и не думают шифроваться, то в прошлом веке с этим было сложнее. Даже в раскрепощенных Штатах актеры старательно скрывали свои истинные предпочтения. Лишь годы спустя мир узнал о том, что главного мачо 1950-х Марлона Брандо всегда тянуло к мужчинам. Выяснилось, что в свое время у брутала был роман с другим секс-символом эпохи — Джеймсом Дином. Оба актера не афишировали свою связь и играли, конечно же, исключительно героев-любовников.



В этом материале Woman.ru вспоминает и других известных актеров-гомосексуалистов, которые прославились благодаря романтическим ролям. Их перевоплощения оказались настолько убедительными, что сломали не один «гейдар».

Сейчас читают