На днях бывшая участница телестройки Анастасия Лисова неожиданно для многих решила рассказать о своих впечатлениях от общения с супругой спортсмена. Оказалось, что девушки были знакомы еще до того, как в СМИ появилась информация о романе модели и футболиста.

1 2 3 ... 8 Анастасия Лисова решила рассказать о своем знакомстве с Анастасией Костенко

Недавно Анастасия Лисова опубликовала на Youtube очередной выпуск своего влога, в котором затронула тему отношений Анастасии и Дмитрия Тарасовых. Бывшая участница «Дома-2» призналась, что при знакомстве, которое состоялось еще до официального подтверждения романа Анастасии и Дмитрия, модель произвела на нее положительное впечатление.



Когда в Сети заговорили о том, что Костенко начала встречаться с еще не разведенным Тарасовым, Лисова решила спросить лично у Анастасии, так ли это. Однако, по словам звезды телестройки, модель яростно отрицала обвинения, которые в итоге оказались правдивыми.

«В общем, такая милая девочка на самом деле оказалась проворной стервой, которая увела мужа у Оли Бузовой», — подытожила Лисова.

Анастасия не стала скрывать, что в этой ситуации поддерживает Бузову. И добавила, что ангельская внешность часто оказывается обманчивой. Однако нам не очень понятно, почему одна Анастасия так обиделась на другую — ведь они даже не были близкими подругами. И никаких обязательств быть максимально откровенной со своей знакомой Костенко явно не давала...



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