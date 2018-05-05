05.05.2018
Лопырева и Басков почти не комментируют свои отношения, поэтому их поклонники сами находят поводы для обсуждения. На днях в интернете заговорили о том, что у пары скоро появится ребенок.
  • Виктория Лопырева
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    В Сети заподозрили, что Виктория Лопырева беременна

Недавно в Сети появились слухи о том, что Виктория Лопырева беременна от Николая Баскова. Поводом для их возникновения стали фотографии с фестиваля русской культуры «Матрёshka», который в настоящий момент проходит в Дубае.

Дело в том, что на одно из мероприятий Лопырева надела блестящее платье с декольте, подчеркнувшее ее фигуру. Некоторые пользователи Рунета заметили, что в этом наряде живот всегда стройной ведущей кажется больше, чем обычно. Многие сразу же предположили, что Виктория находится в интересном положении.

Скорее всего, интернет-пользователи всего лишь принимают желаемое за действительное. Как сообщает корреспондент Woman.ru, который в настоящий момент находится на фестивале, в эти выходные Виктория Лопырева сменила несколько аутфитов и в одном из них продемонстрировала голый — и абсолютно плоский —  живот.

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