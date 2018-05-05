Недавно в Сети появились слухи о том, что Виктория Лопырева беременна от Николая Баскова. Поводом для их возникновения стали фотографии с фестиваля русской культуры «Матрёshka», который в настоящий момент проходит в Дубае.
Дело в том, что на одно из мероприятий Лопырева надела блестящее платье с декольте, подчеркнувшее ее фигуру. Некоторые пользователи Рунета заметили, что в этом наряде живот всегда стройной ведущей кажется больше, чем обычно. Многие сразу же предположили, что Виктория находится в интересном положении.
Скорее всего, интернет-пользователи всего лишь принимают желаемое за действительное. Как сообщает корреспондент Woman.ru, который в настоящий момент находится на фестивале, в эти выходные Виктория Лопырева сменила несколько аутфитов и в одном из них продемонстрировала голый — и абсолютно плоский — живот.
В Сети подозревают, что Виктория Лопырева скоро станет мамой
Недавно в Сети появились слухи о том, что Виктория Лопырева беременна от Николая Баскова. Поводом для их возникновения стали фотографии с фестиваля русской культуры «Матрёshka», который в настоящий момент проходит в Дубае.
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