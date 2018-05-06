Не так давно Гарик Харламов написал пост в Инстаграме, которым спровоцировал слухи о беременности своей супруги. Кристина Асмус решила поставить точку в этом вопросе.

1 2 3 ... 9 Кристина Асмус опровергла слухи о своей беременности

5 мая Кристина Асмус опубликовала фото в длинном платье, которое совершенно не маскирует… ее округлившийся живот. Таким образом 30-летняя актриса решила прокомментировать слухи о своей беременности. Но не подтвердить их, как вы (и мы), наверное, сначала подумали, а опровергнуть.



Снимок Кристина сопроводила хэштегами, красноречиво говорящими о том, что новости об ее интересном положении — это просто домыслы: #изпрессыузналаосвоейбеременности, #невиноватаяя, #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила, #небеременныебудни, #чревоугодиенашевсе.



Напомним, о второй беременности Асмус заговорили после того, как шоумен Гарик Харламов назвал супругу в Инстаграме «своей четвертинкой». Тогда многие поклонники звездной пары предположили, что речь идет о скором пополнении в семье. Однако, как выяснилось, это была всего лишь шутка.

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