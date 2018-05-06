5 мая Кристина Асмус опубликовала фото в длинном платье, которое совершенно не маскирует… ее округлившийся живот. Таким образом 30-летняя актриса решила прокомментировать слухи о своей беременности. Но не подтвердить их, как вы (и мы), наверное, сначала подумали, а опровергнуть.
Снимок Кристина сопроводила хэштегами, красноречиво говорящими о том, что новости об ее интересном положении — это просто домыслы: #изпрессыузналаосвоейбеременности, #невиноватаяя, #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила, #небеременныебудни, #чревоугодиенашевсе.
Напомним, о второй беременности Асмус заговорили после того, как шоумен Гарик Харламов назвал супругу в Инстаграме «своей четвертинкой». Тогда многие поклонники звездной пары предположили, что речь идет о скором пополнении в семье. Однако, как выяснилось, это была всего лишь шутка.
Она такая пустая...что внешне, что игра ее