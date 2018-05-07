Недавно некоторые интернет-пользователи предположили, что отцом Сторми, дочери 20-летней Кайли Дженнер, может быть телохранитель звезды Тим Чанг. Похоже, что мама 26-летнего Трэвиса Скотта тоже не исключает такой возможности.

1 2 3 ... 15 Некоторые поклонники сомневаются, что Кайли Дженнер родила дочь от Трэвиса Скотта

Кайли Дженнер стала мамой в начале февраля этого года. После появления на свет малышки Сторми интернет-пользователи стали еще пристальнее, чем прежде следить за жизнью звезды реалити-шоу. Вскоре в Сети появились слухи о том, что Кайли на самом деле родила дочь от своего бывшего возлюбленного Тайги. Сам рэпер, по словам инсайдеров, считал так же. В результате, как сообщили западные таблоиды, Дженнер сдалась под давлением экс-бойфренда и провела ДНК-тест. Экспертиза показала, что Тайга — не отец Сторми.



Однако недавно интернет-пользователи стали активно обсуждать возможность того, что Кайли Дженнер могла забеременеть от своего телохранителя Тима Чанга. Некоторые поклонники звезды реалити-шоу, глядя на фото Сторми, пришли к выводу, что девочка очень похожа на Тима.



На днях издание In Touch Weekly рассказало, что Ванда, мама Трэвиса Скотта, также начала сомневаться в том, что малышка — родная дочь ее сыну. Женщина уговаривает рэпера провести ДНК-тест не только для того, чтобы быть уверенным в отцовстве, но и прекратить распространение слухов, если это окажется неправдой. Впрочем, как говорят анонимные источники, Кайли и Трэвис лишь смеются над теориями пользователей Сети.

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