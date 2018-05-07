07.05.2018
После расставания Джоша Дюамеля с Ферги не прошло еще и года, а его уже подозревали в романе с Дженнифер Гарнер, Оливией Манн и другими актрисами. На очереди — красотка Меган Фокс.
  • Меган Фокс и Джош Дюамель
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    Меган Фокс и Джоша Дюамель застукали за поцелуями

7 мая западные СМИ опубликовали фото целующихся Меган Фокс и Джош Дюамеля. Как оказалось, снимок был сделан на съемочной площадке фильма «Думай как собака», в котором актеры играют супругов.

Глядя на снимки папарацци, великий Станиславский непременно произнес бы свое громогласное «Верю!». Убедительной игре актеров поверили и их современники — в интернете тут же поползли слухи о вспыхнувшей между двумя голливудскими звездами страсти.

Для появления подобных сплетен достаточно лишь знать, что она — красотка, а он в разводе.

Не беремся предсказывать будущее по фото, но не удивимся, если экранные отношения перерастут в реальные — уж слишком много подобных историй мы знаем. 

Вы видите Меган Фокс и Джоша Дюамеля парой?


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