1 2 3 ... 12 Меган Фокс и Джоша Дюамель застукали за поцелуями

7 мая западные СМИ опубликовали фото целующихся Меган Фокс и Джош Дюамеля. Как оказалось, снимок был сделан на съемочной площадке фильма «Думай как собака», в котором актеры играют супругов.



Глядя на снимки папарацци, великий Станиславский непременно произнес бы свое громогласное «Верю!». Убедительной игре актеров поверили и их современники — в интернете тут же поползли слухи о вспыхнувшей между двумя голливудскими звездами страсти.

Для появления подобных сплетен достаточно лишь знать, что она — красотка, а он в разводе.

Не беремся предсказывать будущее по фото, но не удивимся, если экранные отношения перерастут в реальные — уж слишком много подобных историй мы знаем.



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