7 мая западные СМИ опубликовали фото целующихся Меган Фокс и Джош Дюамеля. Как оказалось, снимок был сделан на съемочной площадке фильма «Думай как собака», в котором актеры играют супругов.
Глядя на снимки папарацци, великий Станиславский непременно произнес бы свое громогласное «Верю!». Убедительной игре актеров поверили и их современники — в интернете тут же поползли слухи о вспыхнувшей между двумя голливудскими звездами страсти.
Не беремся предсказывать будущее по фото, но не удивимся, если экранные отношения перерастут в реальные — уж слишком много подобных историй мы знаем.