На днях 32-летний Алекс Смерфит дал понять подписчикам в Инстаграме, что выступает против того, что женщины увеличивают бюст. Некоторые пользователи Сети предположили, что бизнесмен таким образом отреагировал на изменения во внешности 38-летней Виктории Бони.

1 2 3 ... 15 Виктория Боня удивила фолловеров в Инстаграме увеличившейся грудью

В последнее время интернет-пользователи активно обсуждают изменившуюся внешность Виктории Бони. Осенью прошлого года поклонники предположили, что звезда сделала маммопластику. Спустя некоторое время фанаты заметили, что бюст Бони стал еще пышнее, чем прежде.



На днях Виктория опубликовала в Инстаграме свежее видео. Знаменитость предстала в ролике в одной майке без бюстгальтера. Подписчики вновь обратили внимание на то, что грудь Бони выглядит очень объемной и несимметричной. Пользователи Сети в очередной раз пришли к выводу, что Виктория легла под нож хирурга, и выразили надежду на то, что бюст звезды придет в норму, когда спадет отек после операции. Впрочем, многие фолловеры сошлись во мнении, что раньше грудь Виктории выглядела лучше и была пропорциональнее и посоветовали ей не увлекаться пластикой.



Как оказалось, Алекс Смерфит, бывший гражданский муж Виктории Бони, тоже считает, что размер груди — не главное, что должно волновать девушек. Спустя несколько часов после публикации звезды бизнесмен выложил в Инстаграм свежий пост. Смерфит призвал представительниц слабого пола не думать об увеличении бюста, а вместо этого читать больше книг, тем самым подчеркнув, что мужчин в первую очередь в женщинах интересует ум, а не фигура. Некоторые интернет-пользователи предположили, что Алекс таким образом попытался уколоть бывшую гражданскую супругу.

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