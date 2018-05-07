На днях российские СМИ сообщили, что 40-летний Иван Ургант решил вложить крупную сумму денег в очередную недвижимость. Телеведущий купил дом в элитном районе Подмосковья и сразу же туда перебрался.

1 2 3 ... 15 СМИ сообщили, что Иван Ургант купил особняк на Рублевке

Иван Ургант успевает заниматься сразу несколькими проектами. Телеведущий старается с умом распоряжаться заработанными средствами. На днях инсайдеры рассказали изданию Starhit.ru, что Ургант всегда с осторожностью относился к деньгам: был «прижимистым» и даже не обзавелся директором.



Все свои сбережения Иван предпочитает вкладывать в недвижимость. Недавно телеведущий приобрел участок 50 соток земли в элитном коттеджном поселке «Горки-10» на Рублево-Успенском шоссе с трехэтажным домом в классическом стиле за 7 миллионов долларов. Впрочем, стоимость роскошного особняка оправдана: в нем есть помещения для гостей, каминная, зимний сад-холл и столовая с выходом на веранду. Как сообщили журналисты, семья Урганта уже переехала в новое жилье.



Похоже, переезд приурочен к расширению семейства: скоро у шоумена родится третий ребенок, и в большом доме всем будет комфортно. Вероятно, Ургант хочет, чтобы малыш рос вдали от пристального внимания со стороны общественности и в окружении природы.

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