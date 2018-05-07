34-летняя Алина Кабаева крайне редко рассказывает в интервью о себе и своей жизни. На днях чемпионка по художественной гимнастике заговорила о том, как бы воспитала дочь.

Алина Кабаева много времени уделяет развитию художественной гимнастики в России и часто посещает различные спортивные мероприятия. Однако знаменитая чемпионка предпочитает не афишировать свою личную жизнь и не заводит аккаунты в соцсетях.



На днях Кабаева сделала исключение в преддверии десятого юбилейного фестиваля по художественной гимнастике «Алина». Знаменитость дала интервью телеканалу «Мир 24» и поведала о том, как благодарна своему тренеру Ирине Винер за то, что стала великой чемпионкой. Кабаева призналась, что хотела бы, чтобы ее ребенок тоже построил карьеру в этом виде спорта.

«Если получится и будет девочка, то я бы ее с удовольствием отдала в художественную гимнастику», — поделилась Алина.

По мнению Кабаевой, этот вид спорта «гармонично развивает» детей. Сама знаменитость с нежностью относится к девочкам-гимнасткам и старается всегда их вдохновить, называя чемпионками, ведь, по словам Алины, достаточно и того, что они просто тренируются.

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