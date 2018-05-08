На прошедшем в Нью-Йорке Met Gala было замечено немало звездных пар, однако самым красивыми были Ирина Шейк и Брэдли Купер.



1 2 3 4 5 Ирина Шейк и Брэдли Купер на Met Gala-2018

После рождения дочки Леи топ-модель Ирина Шейк стала реже выходить в свет. О громких кинопремьерах и звездных тусовках забыл и отец девочки — актер Брэдли Купер. Пару теперь чаще можно встретить по пути в супермаркет нежели на красных дорожках. Поэтому их появление на балу Института костюма для многих стало приятным сюрпризом.



В Метрополитен-музее Шейк и Брэдли появились одними из последних. Длинноногая Ирина в сверкающем платье Atelier Versace и наконец побрившийся Брэдли в идеально сидящем смокинге — от пары невозможно отвести глаз.







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