После рождения дочки Леи топ-модель Ирина Шейк стала реже выходить в свет. О громких кинопремьерах и звездных тусовках забыл и отец девочки — актер Брэдли Купер. Пару теперь чаще можно встретить по пути в супермаркет нежели на красных дорожках. Поэтому их появление на балу Института костюма для многих стало приятным сюрпризом.
В Метрополитен-музее Шейк и Брэдли появились одними из последних. Длинноногая Ирина в сверкающем платье Atelier Versace и наконец побрившийся Брэдли в идеально сидящем смокинге — от пары невозможно отвести глаз.
Счастливые и красивые: Шейк и Купер затмили другие звездные пары на Met Gala
После рождения дочки Леи топ-модель Ирина Шейк стала реже выходить в свет. О громких кинопремьерах и звездных тусовках забыл и отец девочки — актер Брэдли Купер. Пару теперь чаще можно встретить по пути в супермаркет нежели на красных дорожках. Поэтому их появление на балу Института костюма для многих стало приятным сюрпризом.
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