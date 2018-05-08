«Я не могу долго оставаться один. Если я не влюблен — я несчастлив», — признавался в одном из последних интервью Илон Маск.
После расставания миллиардера с голливудской красоткой Эмбер Херд ему приписывали романы с другими актрисами, в том числе и с Дакотой Джонсон. Однако ни одна из них не сумела покорить сердце 46-летнего предпринимателя.
Удалось это сделать экстравагантной певице Клэр Буше, известной под псевдонимом Grimes. Именно такой вывод можно сделать после появления артистки и бизнесмена на вечере Met Gala в Нью-Йорке.
На красной дорожке пара держалась весьма сдержанно, и все же мировые СМИ уверенно заявили о том, что Илон Маск встречается с Клэр Буше.
Меняет девок как перчатки, ни одна не может ему отказать. Страшный этот илон , но богатый. Кто следующая