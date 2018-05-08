Буквально на днях мировые СМИ писали о том, что 46-летний Илон Маск закрутил роман с 29-летней бизнес-леди, удивительно похожей на бывшую возлюбленную миллиардера. Однако на балу Института костюма предприниматель появился с совершенно другой девушкой. И она знакома многим из вас.



1 2 3 4 5 Илон Маск и Клэр Буше на балу Института костюма

«Я не могу долго оставаться один. Если я не влюблен — я несчастлив», — признавался в одном из последних интервью Илон Маск.



После расставания миллиардера с голливудской красоткой Эмбер Херд ему приписывали романы с другими актрисами, в том числе и с Дакотой Джонсон. Однако ни одна из них не сумела покорить сердце 46-летнего предпринимателя.



Удалось это сделать экстравагантной певице Клэр Буше, известной под псевдонимом Grimes. Именно такой вывод можно сделать после появления артистки и бизнесмена на вечере Met Gala в Нью-Йорке.



На красной дорожке пара держалась весьма сдержанно, и все же мировые СМИ уверенно заявили о том, что Илон Маск встречается с Клэр Буше.

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