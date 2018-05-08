Отпускные фото знаменитостей, как правило, редко вызывают положительные эмоции со стороны интернет-пользователей. Недоброжелателей и завистников раздражает буквально все — от выбора купальника до позы, в которой запечатлены селебрити.



1 2 3 ... 10 Этот снимок Полины Гагариной вызвал бурные обсуждения среди ее подписчиков

Майские праздники Полина Гагарина вместе с семьей отмечает на Мальдивских островах. Солнце, океан и белоснежный песок располагают к тому, чтобы устроить на пляже фотосессию. Тем более, и муж певицы Дмитрий Исхаков — профессиональный фотограф, умеющий снимать Полину лучше остальных.



В один из дней Дмитрий сделал столько удачных кадров, что его знаменитая супруга не смогла выбрать лучший, и обратилась за помощью к своим подписчикам. «Вам какой нра больше 1 или 2?» — написала она под снимком, на котором позирует в тунике из коллекции отечественного бренда Ruban (орфография и пунктуация автора сохранены).



На фото Полина сидит на дереве, широко расставив свои стройные ноги, — непривычно смелая для артистки поза, которая была не понята некоторыми фолловерами звезды. Они тут же принялись сравнивать ее с Анастасией Волочковой, питающей, как всем известно, страсть к смелым шпагатам на пляже, и осуждать певицу за слишком провокационный кадр.



Гагарина прочитала многочисленные комментарии и с юмором ответила всем недоброжелателям очередным пляжным снимком, сопроводив его хэштегами #какнеприлично, #тыжемать, #айайай.



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