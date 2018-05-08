08.05.2018
Дарья Жукова, если верить инсайдерам, абсолютно счастлива в отношениях с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. На днях пара вместе посетила бал Института костюма.

На прошедшем 7 мая Met Gala была замечена вся мировая фэшн-элита. Большинство гостей увлеченно позировали фотографам в своих поражающих воображение нарядах, однако некоторые решили остаться незамеченными. Так, мы едва не упустили из виду Дарью Жукову, также оказавшуюся среди приглашенных. 

36-летняя экс-возлюбленная Романа Абрамовича не стала следовать заявленному дресс-коду, а предпочла довольно простое платье темно-зеленого оттенка. Открытые плечи, декольте, акцент на талии — Дарья стремилась выглядеть элегантно, сдержанно и сексуально.

Интернет-пользователи, увидевшие фотографии Жуковой, обратили внимание на вены на груди у знаменитости. Многие заметили, что такое обычно бывает на первых месяцах беременности. Не беремся комментировать домыслы, однако отметим, что Дарья — женщина со светлой и тонкой кожей. Этим легко можно объяснить эти самые проступающие вены. 

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