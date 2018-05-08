На прошедшем 7 мая Met Gala была замечена вся мировая фэшн-элита. Большинство гостей увлеченно позировали фотографам в своих поражающих воображение нарядах, однако некоторые решили остаться незамеченными. Так, мы едва не упустили из виду Дарью Жукову, также оказавшуюся среди приглашенных.



36-летняя экс-возлюбленная Романа Абрамовича не стала следовать заявленному дресс-коду, а предпочла довольно простое платье темно-зеленого оттенка. Открытые плечи, декольте, акцент на талии — Дарья стремилась выглядеть элегантно, сдержанно и сексуально.



Интернет-пользователи, увидевшие фотографии Жуковой, обратили внимание на вены на груди у знаменитости. Многие заметили, что такое обычно бывает на первых месяцах беременности. Не беремся комментировать домыслы, однако отметим, что Дарья — женщина со светлой и тонкой кожей. Этим легко можно объяснить эти самые проступающие вены.



Сейчас читают