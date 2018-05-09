В преддверии 9 мая в Рунете стартовал флешмоб #мызамир, участие в котором приняли многие знаменитости. Звезды поделились воспоминаниями солдат, чтобы показать молодому поколению, как важно не забывать о подвиге погибших во время Великой Отечественной войны.



9 мая мы выражаем благодарность ветеранам за мирное небо над головой и вспоминаем родственников, которые погибли, но подарили нам свободу. Так, например, одной из самых главных акций этого дня стало шествие «Бессмертного полка».



В этом году накануне великого праздника в Рунете прошел уникальный флешмоб #мызамир, придуманный продюсером Андреем Болтенко. Сотни участников поделились в соцсетях видео, на которых они читают письма не только своих близких, но и фронтовиков из разных стран, чтобы напомнить о том, как страшна и разрушительна война.

Специальный проект ко Дню Победы поддержали многие звезды: свои ролики записали Аглая Тарасов, Баста и Гарик Харламов, призвав пользователей Сети присоединиться к акции.

«Почти в каждой семье есть письма фронтовиков или тех, кто ждал любимых с фронта — их чтение вызывает трепет. Именно такие неподдельные эмоции могут помочь сделать День победы праздником для наших детей», — прокомментировал проект Андрей Болтенко.







Елизавета Боярская перед тем, как поделиться мыслями своего двоюродного дедушки Николая Боярского, отметила, что важно не забывать о ценности мира и успевать радоваться простым вещам.





Сергей Лазарев выбрал письмо рядового Александра Матросова, написанное Лидии Кургановой о том, что солдат чувствовал перед боем.





К слову, поиском материалов для флешмоба занималась известный литературный критик Галина Юзефович. Многие ее находки уникальны — как, например, малоизвестные письма советского актера Зиновия Гердта и немецкого писателя Генриха Белля — последние никогда не издавались на русском. Молодому режиссеру Юлии Майоровой было доверено курировать основную часть видео.



Аглая Тарасова прочла воспоминания солдата о бое, в котором пострадал целый батальон.





Марина Александрова также приняла участие во флешмобе.





Дмитрий Хрусталев представил зрителям письмо разведчика Виктора Оленева.





Алла Михеева выбрала отрывки о войне из книги Светланы Алексеевич.





Виктор Добронравов также не остался равнодушным к проекту #мызамир.





Петр Федоров записал видео в перерыве съемок своего нового фильма, которые проходят в городе-герое Мурманск.





Марине Кравец захотелось продекламировать письмо Генриха Белля своей жене Аннемари.





О переживаниях лейтенанта Зиновия Гердта стало известно благодаря Басте.





Павел Деревянко приобщил дочь Варю к этому важному проекту.





Автор письма, которое прочла Таисия Вилкова, остался неизвестен, но оно не стало от этого менее проникновенным.





Гарик Харламов также принял участие во флешмобе и поблагодарил тех, кто «подарил нам мир без войны».





Денис Шведов поделился отрывком из своей любимой книги «Воспоминания о войне» Николая Никулина.





Другие ролики можно найти в соцсети ВКонтакте под хэштегом #мызамир.

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