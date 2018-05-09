9 мая мы выражаем благодарность ветеранам за мирное небо над головой и вспоминаем родственников, которые погибли, но подарили нам свободу. Так, например, одной из самых главных акций этого дня стало шествие «Бессмертного полка».
В этом году накануне великого праздника в Рунете прошел уникальный флешмоб #мызамир, придуманный продюсером Андреем Болтенко. Сотни участников поделились в соцсетях видео, на которых они читают письма не только своих близких, но и фронтовиков из разных стран, чтобы напомнить о том, как страшна и разрушительна война.
«Почти в каждой семье есть письма фронтовиков или тех, кто ждал любимых с фронта — их чтение вызывает трепет. Именно такие неподдельные эмоции могут помочь сделать День победы праздником для наших детей», — прокомментировал проект Андрей Болтенко.
Елизавета Боярская перед тем, как поделиться мыслями своего двоюродного дедушки Николая Боярского, отметила, что важно не забывать о ценности мира и успевать радоваться простым вещам.
Сергей Лазарев выбрал письмо рядового Александра Матросова, написанное Лидии Кургановой о том, что солдат чувствовал перед боем.
К слову, поиском материалов для флешмоба занималась известный литературный критик Галина Юзефович. Многие ее находки уникальны — как, например, малоизвестные письма советского актера Зиновия Гердта и немецкого писателя Генриха Белля — последние никогда не издавались на русском. Молодому режиссеру Юлии Майоровой было доверено курировать основную часть видео.
Аглая Тарасова прочла воспоминания солдата о бое, в котором пострадал целый батальон.
Марина Александрова также приняла участие во флешмобе.
Дмитрий Хрусталев представил зрителям письмо разведчика Виктора Оленева.
Алла Михеева выбрала отрывки о войне из книги Светланы Алексеевич.
Виктор Добронравов также не остался равнодушным к проекту #мызамир.
Петр Федоров записал видео в перерыве съемок своего нового фильма, которые проходят в городе-герое Мурманск.
Марине Кравец захотелось продекламировать письмо Генриха Белля своей жене Аннемари.
О переживаниях лейтенанта Зиновия Гердта стало известно благодаря Басте.
Павел Деревянко приобщил дочь Варю к этому важному проекту.
Автор письма, которое прочла Таисия Вилкова, остался неизвестен, но оно не стало от этого менее проникновенным.
Гарик Харламов также принял участие во флешмобе и поблагодарил тех, кто «подарил нам мир без войны».
Денис Шведов поделился отрывком из своей любимой книги «Воспоминания о войне» Николая Никулина.
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