12 мая в студию программы «Секрет на миллион» на НТВ придет 49-летняя Татьяна Буланова. Певица впервые откровенно расскажет о болезненном разводе со вторым мужем, о том, как ей не хватает мамы, ушедшей из жизни меньше года назад.

1 2 3 ... 12 Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героиней нового выпуска «Секрета на миллион»

За Татьяной Булановой очень интересно наблюдать, ведь на сцене она одна, а тет-а-тет — совсем другая: мудрая, рассудительная, спокойная. Истинная Женщина, которая знает себе цену, не боится быть откровенной, не юлит и не пытается нравиться любой ценой.



Наверное, именно такой и должна быть настоящая артистка. А артисткой маленькая Таня была с самого детства, когда ходила на художественную гимнастику и в музыкальную школу. К музыке девочку приобщила мама — она играла на гитаре и замечательно пела. Видимо, ее таланты передались дочери, и не просто передались, а расцвели.

Девять месяцев назад Таниной мамы не стало. Любящая дочь до сих пор не может говорить об этом без слез, ведь они с мамой были очень близки, и Татьяна всегда прислушивалась к маминым советам.

Дельный женский совет Татьяне сейчас бы пригодился — певица рассталась со вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым, ради которого разрушила свой первый брак.

Обманутый муж, продюсер Николай Тагрин, великодушно простил жене измену. Сейчас оба сына Татьяны — и от первого брака, и от второго — уже взрослые парни. Александр и Никита во всем поддерживают свою знаменитую маму, и она души в них не чает. Парни даже согласились прийти вместе с Татьяной в студию, и я убедилась, что певица вырастила замечательных сыновей.



Кому-то может показаться удивительным, что второй муж Булановой после развода никуда не ушел, а живет в одной квартире вместе с экс-супругой. Конечно, так не будет продолжаться вечно, но сейчас — почему бы и нет?



Развод — это, конечно, больно, но время лечит. Татьяна в прекрасной форме, и я уверена, что надолго в одиночестве не останется. В следующем году ей исполнится пятьдесят, но разве числа что-то значат?



Посмотрите на Татьяну — она выглядит едва ли не лучше, чем в юности. Как ей это удается? Не сказать, что легко, но работа над собой, в том числе над собственной внешностью, — это всегда непросто. Рецепты красоты Татьяны Булановой действенны, это факт, и многие телезрительницы смогут взять их на вооружение, ведь Татьяна щедро ими поделится.



Словом, это был не только интересный и приятный, но также очень полезный эфир. Надеюсь, в следующий раз Татьяна придет ко мне, чтобы рассказать о своей новой любви и поделиться своим таким простым и одновременно таким сложным женским счастьем.

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