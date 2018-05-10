Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись больше года назад, но до сих пор их расставание не дает покоя ни знакомым экс-супругов, ни их поклонникам.

Шум вокруг развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова не утихает до сих пор. Многие представители шоу-бизнеса и публичные личности нелицеприятно высказываются о телеведущей. Не стал исключением и друг и промоутер футболиста Андрей Лобжанидзе. В своем Инстаграме мужчина опубликовал пост, в котором поделился своими мыслями по поводу расставания бывших супругов, а также прокомментировал успехи Тарасова.

«Вылечился от травм, избавился от обузы, женился на донской красавице, стал чемпионом России и скоро ожидает пополнение в семействе !» — написал Лобжанидзе.

Дмитрий оценил слова друга и поблагодарил его в комментарии. Большинство подписчиков Андрея сочли его высказывание оскорбительным для Ольги. «Если бы Вы хотели написать об одном футболисте, Вы бы это и сделали. Но Вы отметили Бузову, и не надо делать вид, что не понимаете о чем речь. Вы просто хайпанули», «Ну не будет мужик обижать девушку. Какой бы она ни была. Это по жизни стопроцентный немужик. С гнильцой», «Иногда мнение нужно держать при себе и не играть на публику», — написали фолловеры промоутера.

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