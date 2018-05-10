В первом браке у Дмитрия Диброва родился сын Денис, с которым телеведущий не поддерживает отношения. А вот судьбой дочери Лады он доволен.

1 2 3 ... 14 В недавнем интервью Дмитрий Дибров рассказал о своих детях

Дмитрий Дибров женат в четвертый раз. В первом браке с Эльвирой у телеведущего родился сын Денис. Отношения родителей мальчика длились три года, после чего они приняли решение разойтись. На днях в интервью порталу Womanhit Дмитрий признался, что не знает, как живет наследник. «С Денисом мы, к сожалению, не общаемся, так сложилось», — прокомментировал телеведущий.

В то же время с дочерью Ладой, которая родилась во втором браке Дмитрия с Ольгой, знаменитость поддерживает отношения.

«Лада — да, мне все у нее нравится. Париж, где она живет, — это прекрасно. Мне нравится также и мой зять. Вот она вышла замуж позапрошлым летом. Он действительно милый, образованный парень. Ну, слушайте, я вообще-то никогда не намерен был стать французским дедушкой. Но поверьте, меня об этом уже не спросят», — поведал Дибров.



Дмитрий также рассказал и о методах воспитания, которых придерживается с младшими сыновьями Сашей, Федором и Ильей. «Абсолютно все, что я делаю со своими детьми, — это копия того, что со мной делал мой отец. Он что делал? Ничего! Просто мой отец играл на четырех инструментах, говорил на двенадцати языках и знал для 60-х годов все прорывное: джаз, Окуджаву, Новеллу Матвееву, Беллу Ахмадулину. И отец только то и делал, что постоянно мне демонстрировал интересные вещи. Это как раз оберегало меня от всех искусов жизни в южном городе, где можно было бы отправиться и в колонию для несовершеннолетних», — прокомментировал он. Дмитрий также отметил, что старается баловать малышей, а вот роль строгого воспитателя в семье досталась его жене Полине

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