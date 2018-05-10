Американский предприниматель Мэттью Меллон, много лет боровшийся с наркозависимостью, скончался на 55-м году жизни 16 апреля. Несмотря на трагедию в семье, старшая дочь бизнесмена Араминта не стала отменять громкий праздник по случаю своего дня рождения и пригласила на тусовку рэпера Трэвиса Скотта.

1 2 3 ... 16 Старшая дочь предпринимателя Мэттью Меллона с размахом отпраздновала день рождения всего через неделю после похорон отца

В середине апреля этого года не стало миллиардера Мэттью Меллона, сделавшего состояние на криптовалюте. Предпринимателя погубило пристрастие к запрещенным препаратам, от которого он пытался избавиться. Бизнесмен собирался лечь в рехаб, но так и не успел осуществить задуманное. Однако сегодня западные СМИ активно обсуждают не дележ наследства, как можно было бы предположить, а поступок Араминты Меллон, старшей дочери Мэттью.



Дело в том, что девушка решила не отказываться от веселого празднования своего 16-летия. Она пригласила около 200 друзей и одноклассников в роскошный особняк предпринимателя Майкла Овица, жениха ее матери Тамары.



«Мы все по-прежнему подавлены, но Мэттью точно не хотел бы, чтобы вечеринка отменилась. Таким он был человеком», — сообщил друг семьи изданию Page Six.



Судя по кадрам, которые появились в Сети, Араминта с размахом отметила день рождения. На тусовке был замечен и рэпер Трэвис Скотт, который порадовал собравшихся своим выступлением. «Вечеринка была просто невероятная», — поделился с журналистами один из гостей, пожелавший остаться анонимным.



Отметим, что Араминта — единственный общий ребенок Мэттью Меллона и его первой жены Тамары, которая является соосновательницей бренда Jimmy Choo. Супруги расстались в 2005 году. В своей автобиографии бизнес-леди признавалась, что познакомилась с предпринимателем на встрече анонимных алкоголиков.





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