Личная жизнь Дениса Матросова долгое время была непростой. В 2014 году актер развелся с супругой Марией Куликовой после 14 лет брака. Денису нелегко далось расставание с матерью своего 7-летнего сына Ивана.
Однако артист до сих пор страдает из-за решения другой бывшей возлюбленной, вычеркнувшей из его жизни общих отпрысков. На днях Денис признался в этом журналистам издания Sobesednik.ru.
Актер добавил, что экс-возлюбленная распространяла в СМИ ложь, и обвинил ее в том, что «она пиарилась» на его имени. Денис отметил, что боролся за сыновей всеми возможными способами, но до сих пор не имеет возможности общаться с ними. Матросов не стал называть имени экс-избранницы, но пользователи Сети пришли к выводу, что он имел в виду свою бывшую гражданскую жену Людмилу Татарову.
Напомним, Денис состоял в отношениях с Людмилой в конце 1990-х. Татарова родила Матросову сыновей-двойняшек Юрия и Владимира. Ранее женщина уверяла, что актер сам не хочет видеться с наследниками. Артист же некоторое время сомневался в том, что он отец мальчиков.
Впрочем, сегодня Матросов снова счастлив: Денис живет в гражданском браке с юристом по имени Ольга, которая родила ему сына Федора в 2016 году.