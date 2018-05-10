Взаимоотношения 45-летнего Дениса Матросова с женщинами всегда были непростыми. На днях актер заявил в интервью, что несколько лет назад его экс-возлюбленная насильно забрала общих сыновей.

1 2 3 ... 15 Денис Матросов дал откровенное интервью о своей личной жизни

Личная жизнь Дениса Матросова долгое время была непростой. В 2014 году актер развелся с супругой Марией Куликовой после 14 лет брака. Денису нелегко далось расставание с матерью своего 7-летнего сына Ивана.



Однако артист до сих пор страдает из-за решения другой бывшей возлюбленной, вычеркнувшей из его жизни общих отпрысков. На днях Денис признался в этом журналистам издания Sobesednik.ru.

«Несколько лет назад у меня насильственно, подчеркиваю: насильственно отняли детей. После этого человек перестал для меня существовать», — поделился Матросов.

Актер добавил, что экс-возлюбленная распространяла в СМИ ложь, и обвинил ее в том, что «она пиарилась» на его имени. Денис отметил, что боролся за сыновей всеми возможными способами, но до сих пор не имеет возможности общаться с ними. Матросов не стал называть имени экс-избранницы, но пользователи Сети пришли к выводу, что он имел в виду свою бывшую гражданскую жену Людмилу Татарову.



Напомним, Денис состоял в отношениях с Людмилой в конце 1990-х. Татарова родила Матросову сыновей-двойняшек Юрия и Владимира. Ранее женщина уверяла, что актер сам не хочет видеться с наследниками. Артист же некоторое время сомневался в том, что он отец мальчиков.



Впрочем, сегодня Матросов снова счастлив: Денис живет в гражданском браке с юристом по имени Ольга, которая родила ему сына Федора в 2016 году.

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